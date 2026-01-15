Emendas parlamentares: a vergonha institucional que sangra o Brasil

A- A+

O povo brasileiro precisa acordar. O que está sendo feito com o dinheiro público por meio das emendas parlamentares é uma vergonha nacional, um escárnio institucionalizado, um tapa na cara de quem trabalha, paga impostos e ainda é obrigado a conviver com hospitais sucateados, escolas caindo aos pedaços e obras inacabadas espalhadas pelo país.

A cada presidente que entra, o discurso é o mesmo: agora vai melhorar. Agora vai moralizar. Agora o Brasil entra nos trilhos. Mentira. Piora tudo. Piora a educação. Piora a saúde. Piora a segurança. E o que melhora? O apetite da classe política.

Todo mês surge um novo escândalo. É corrupção nos Correios, rombo no INSS, desvios na Caixa Econômica Federal. Petrobrás. Não existe setor do governo federal que escape. A corrupção virou rotina administrativa. Não choca mais Brasília, mas destrói o Brasil real.

E no centro dessa engrenagem podre estão as emendas parlamentares. Um sistema arcaico, atrasado e criminoso, usado como moeda de troca política, compra de apoio no Congresso e, principalmente, financiamento disfarçado de campanha eleitoral. O dinheiro sai carimbado para saúde, educação ou infraestrutura, mas no meio do caminho é esquartejado.

O deputado fica com uma parte.

O prefeito pega o seu pedaço.

O intermediário leva outro tanto.

O que sobra não dá nem para começar a obra. Quando começa, fica inacabada. Quando termina, é malfeita, de péssima qualidade, feita para durar até a próxima eleição — se durar.

E ninguém venha dizer que não dá para investigar. Dá, sim. O Estado brasileiro tem instituições fortes, técnicas e experientes. O problema não é falta de capacidade, é falta de vontade política para enfrentar um sistema que beneficia quem está no poder.

Enquanto isso, o povo é enganado com discursos vazios, placas de obras fantasmas e promessas recicladas de eleição em eleição.

O mais revoltante é que tudo isso acontece em um país riquíssimo. O Brasil deveria ser uma das maiores potências do mundo. Temos proteína animal em abundância. Temos soja, milho, café, água doce, terra fértil e tecnologia. O Brasil alimenta milhões de pessoas dentro e fora do país — e ainda sobra. O que falta não é riqueza. O que falta é vergonha na cara.

O dinheiro público virou vício para falsos políticos. Gente que não pode ver recurso que já pensa em botar na gaveta de pano. É um comportamento compulsivo, destrutivo, que corrói instituições e condena o futuro do país.

Eu venho de outro tempo. Um tempo em que fazer política era servir, não se servir. Fui prefeito duas vezes e nunca tirei um tostão do dinheiro público. Pelo contrário: quando o recurso vinha curto, eu completava para entregar uma obra digna. Hoje, o normal virou roubar, e o honesto virou exceção.

Está na hora de dar um basta. O povo precisa entender que esse modelo de emendas parlamentares não é ajuda, não é benefício, não é favor. É um esquema que sustenta a corrupção, perpetua a miséria e mantém o Brasil refém de uma política pequena em um país gigante.

Ou o Brasil enfrenta essa vergonha de frente, ou continuará sendo um país rico governado por uma elite política.

O TCU informa que, no acompanhamento do Tribunal (Painel de Obras Paralisadas), entre 2022 e 2024 houve aumento, totalizando 11.944 empreendimentos paralisados — isso seria 52% do total de obras federais acompanhadas; já teriam consumido R$ 9,0 bilhões e ainda precisariam de R$ 29,4 bilhões para concluir. ￼





Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal.

