A- A+

Empreendedor pode ser sonhar. Que se tornará uma realidade ou não. Tudo pode e deve começar por um bom e profundo planejamento. Firmado em bases concretas. De cálculos e probabilidades. De alternativas e possibilidades. Marchas e contra machas. Estratégias. Lutas e frustrações. Sorte e a falta dela. Teoremas.



Empreender é algo da maior seriedade. Empreender exige reflexão, honestidade de objetivos, propósitos e caráter pessoal do empreendedor ou grupo de empreendedores. Com todo o quadro montado onde está fincada a base econômica/financeira. Empreender chega a ser místico e mítico. Há de se buscar inspiração, exemplos, motivação, neste mundo e em outros, ao nível de dimensões. Desde pranchas, computadores, IA. Das pranchetas ao mundo digital. Para tal exige vocação e capacidade. Tenacidade. Acreditar. Persistir.



Empreender não tem cor, raça, religião, etnia, classe social. São empreendedores pobres, ricos, classes médias em todos os níveis. Não tem sexo, não tem idade. É destituído de quaisquer preconceitos. Onde menos existe etarismo é no empreendedorismo. Exige seriedade de propósitos e honestidade consigo mesmo. Respeito com a coletividade, a sua própria individualidade ou do grupo e a comunidade a que pertença.



Embora, de fato, os grandes empreendedores ou os que mais aparecem serão aqueles considerados ricos empresários. Às vezes, questão de facilidades com a mídia.



Na nossa região, há os grandes empreendedores de caráter nacional, mas temos os empreendedores do nosso Carnaval, da Semana Santa, do São João, das festas do final do ano, etc. São os microempreendedores. Gera empregos informais e renda.



No Brasil, há casos de empreendedorismo de pleno e absoluto sucesso. De repercussão internacional e que será tema de um próximo artigo quando sairemos dos conceitos teóricos e vamos viver e conviver com a praticidade incontestável de um grande empreendedor brasileiro.



* Empresário e jornalista ([email protected]).



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também