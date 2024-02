Empresas centenárias: visão de longo prazo

A- A+

Para ser uma empresa centenária (EC), no Brasil, é preciso ter vencido todas as dificuldades impostas pelo tempo, tais como: guerras, crises mundiais, manifestações políticas, planos econômicos, além de várias revoluções tecnológicas. Não se consegue ser uma EC sem ter histórias a contar. Normalmente essas EC são sociedades de diferentes segmentos da economia e que utilizaram, ao longo do tempo, estratégias distintas, mas se assemelham pela capacidade de se renovar em períodos críticos, sem desviar-se de seus objetivos de longo prazo. Essas EC, que aprenderam com as adversidades, estão preparadas hoje para enfrentar um novo ciclo de crise econômica do País.

As habilidades das EC não são receitas de longevidade. Até porque, além de estarem expostas aos riscos de cenários desfavoráveis, as EC geralmente têm origem familiar e precisam superar, também, os desafios das sucessões, em que muitas resistem a conflitos societários entre os herdeiros/proprietários ou pela inabilidade dos sucessores. A melhor forma de administrar o conflito societário é o planejamento sucessório patrimonial que pode ajudar na divergência de entendimentos. Mais do que a gestão dos negócios, o importante são os valores que marcam a família dos sócios, em todas as gerações, e o propósito da empresa em acreditar no setor operacional em que atua e no desenvolvimento econômico do País. Geralmente, as empresas familiares (EF) que perduram, por várias décadas, tem uma governança corporativa (GC) consistente, com rotinas e processos estabelecidos, e bem fundamentados.

A GC bem estruturada requer, na relação das pessoas que trabalham na empresa, com os conselhos e com a família controladora, sempre com o objetivo de perenizar os objetivos de longo prazo e de manter a sustentabilidade dos negócios. Sem considerar que a disciplina e o foco, na busca da excelência, em todas as áreas que atua, para enfrentar as adversidades que surgem e requerem decisões ousadas, é importante para nãocomprometer o futuro da empresa. Para alcançar um século, essas EC passaram momentos de crises econômicas, conseguiram antever as dificuldades na busca de saídas e se preparam com novas tecnologias, comprodutos ou serviços para atravessar os períodos difíceis. Elas acompanharam a economia e o mercado de perto e conseguiram dar respostas mais rápidas. Por fim, as EC são sociedades mais motivadas pela visão de longo prazo e pela permanência de uma GC que dá solidez aos processos decisórios e, quando bem estruturada, se renova, faz mudanças planejadas e bem analisadas, sempre focando o futuro da empresa.

*Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores

