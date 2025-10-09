Enem: estratégias para ter um bom desempenho e alcançar a aprovação

A- A+

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em dois domingos nos dias 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por isso, estar preparado faz toda a diferença para ter um bom desempenho no dia da prova.

Faltando poucos dias, mais importante do que estudar intensamente, é preciso adotar estratégias inteligentes e cuidar do bem-estar. Para isso, planejamento é essencial. Organizar uma rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco. Na reta final não adianta se sobrecarregar estudando exageradamente, isso só vai aumentar a ansiedade.

O ambiente em que se está estudando faz toda a diferença. Prefira um lugar tranquilo, iluminado, sem distrações e organizado. Intercale áreas diferentes, exatas e humanas e não fuja das disciplinas em que tem mais dificuldade.

Resolva provas anteriores, pois elas ajudam a administrar o tempo, entender o estilo das questões e identificar pontos que exigem mais estudo. Faça pelo menos uma redação por semana. Esse treino constante desenvolve a escrita, amplia o repertório e familiariza o aluno com os critérios de correção.

Use técnicas de aprendizado eficazes e que facilitem a memorização do conteúdo. Faça o fichamento, resumindo conteúdos em tópicos curtos e palavras-chave. Flashcards são cartões com perguntas e respostas rápidas que servem também para estudo em grupo. Os mapas mentais organizam os conteúdos de forma visual, conectando conceitos.

Lembre-se que a saúde e o bem-estar são aliados para alcançar a aprovação. Esteja atento a sua saúde física e mental. Tenha sono de qualidade, faça pausas inteligentes e estratégicas entre os estudos, alimente-se bem e faça exercícios físicos para manter a mente ativa.

Chegue cedo para evitar estresse com horários, leve água e lanches leves como castanhas, barrinhas e frutas secas, leia as questões com calma e gerencie bem o tempo sem se prender a uma questão.

Além dessas dicas, acho válido falar sobre a importância do pensamento positivo. Mais do que técnica, a confiança é decisiva. Visualize-se aprovado, foque no presente e encare o Enem como uma oportunidade de transformação e realização.

O Enem exige disciplina, equilíbrio e motivação. Eu sei que não é só um exame, pois é uma chance de abrir portas para novas possibilidades. Porém, com estratégia, organização, disciplina e confiança você pode conquistar o que deseja a tão sonhada vaga no ensino superior.





