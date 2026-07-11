Entre dados e diagnósticos, o papel real dos wearables na saúde

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Os relógios inteligentes e outros dispositivos vestíveis deixaram de ser meros acessórios tecnológicos para se tornarem parte da rotina de milhões de pessoas. Hoje, monitoram batimentos cardíacos, qualidade do sono, nível de atividade física e até emitem alertas sobre possíveis alterações no ritmo do coração. Diante desse cenário, é natural que surja uma pergunta cada vez mais presente: até que ponto é possível confiar nesses dados?

A resposta, embora menos sedutora do que muitos gostariam, exige equilíbrio. Não se trata de desacreditar a tecnologia, mas de colocá-la no seu devido lugar. Wearables são ferramentas úteis, mas não substituem o olhar clínico, o exame físico e, sobretudo, o raciocínio médico.

Em condições ideais, como a medição da frequência cardíaca em repouso, esses dispositivos costumam apresentar boa precisão. No entanto, basta o contexto mudar, como em exercícios intensos, movimentos repetitivos ou até o posicionamento inadequado do aparelho, para que a qualidade da informação comece a oscilar. Isso ocorre porque a maioria desses aparelhos utiliza sensores ópticos, que têm limitações inerentes à própria tecnologia.

O mesmo cuidado deve ser aplicado a métricas mais complexas, como o chamado VO2 máximo. Amplamente divulgado como indicador de condicionamento físico, esse número não é medido diretamente pelos relógios. Trata-se, na verdade, de uma estimativa baseada em variáveis indiretas, como frequência cardíaca e desempenho durante o exercício. Pode até ser útil para acompanhar evolução ao longo do tempo, mas está longe de substituir um teste cardiopulmonar realizado em ambiente controlado.

Outro dado que ganhou popularidade é a variabilidade da frequência cardíaca, conhecida pela sigla VFC ou HRV. Embora seja um indicador interessante do estado de recuperação do organismo, seu valor isolado pouco diz. O que realmente importa é o comportamento dessa métrica ao longo dos dias, e não uma leitura pontual que, fora de contexto, pode gerar interpretações equivocadas.

No monitoramento do sono, os wearables também têm seu espaço, especialmente ao registrar horários de dormir, acordar e possíveis interrupções. Porém, quando avançam para a classificação detalhada das fases do sono, entram novamente no terreno das estimativas. Sem acesso direto à atividade cerebral, esses dispositivos inferem padrões a partir de movimento e sinais fisiológicos, o que limita sua precisão.

Talvez o ponto mais sensível esteja na detecção de arritmias. Alertas de ritmo irregular, como possíveis episódios de fibrilação atrial, podem, de fato, servir como um importante sinal de atenção. Mas é fundamental compreender que esses avisos não representam um diagnóstico. Falsos positivos são possíveis e relativamente comuns, seja por falhas na leitura, movimento ou até mau contato com a pele.

O avanço desses dispositivos revela uma tendência irreversível: o protagonismo crescente do paciente no cuidado com a própria saúde. Isso é positivo. No entanto, quando números passam a ser interpretados sem critério, abre-se espaço para ansiedade, autodiagnósticos equivocados e, em alguns casos, decisões precipitadas.

A tecnologia, por si só, não é o problema. O desafio está no uso que se faz dela. Wearables têm valor quando funcionam como aliados, oferecendo pistas, sinalizando tendências, estimulando hábitos saudáveis. Mas perdem sua utilidade quando assumem o papel de autoridade clínica.

Em um cenário cada vez mais orientado por dados, talvez o maior exercício seja justamente o de discernimento. Nem tudo o que pode ser medido precisa ser interpretado como verdade absoluta. E, quando o assunto é saúde, nenhum algoritmo substitui a avaliação individualizada.





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