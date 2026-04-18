Entre o carimbo, login e nota fiscal

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Um grande amigo, professor doutor que trocou a academia pela vida real dos negócios, lançou-me uma provocação incômoda: os burocratas de Brasília — e muitos professores — têm real dimensão do caminho tortuoso para abrir uma empresa, contratar um empregado e emitir uma nota fiscal no novo sistema pós-reforma tributária? Não se trata de mera percepção subjetiva, mas de constatação empírica reiterada por dados institucionais, como o “Custo Brasil”, estimado pelo governo federal em cerca de R$ 1,7 trilhão por ano (aproximadamente 19,5% do PIB).

Esse montante decorre de entraves como burocracia, insegurança jurídica, baixa integração sistêmica e complexidade normativa. Na prática, empreender no Brasil exige não apenas capacidade produtiva, mas elevado grau de resiliência regulatória.

A digitalização dos serviços públicos representou um avanço importante ao ampliar o acesso e centralizar funcionalidades, mas não eliminou as fricções operacionais. Um exemplo é a plataforma Gov.br, que concentra serviços e estabelece níveis de confiabilidade com autenticação multifatorial.

Contudo, esses requisitos, embora justificáveis, introduzem camadas adicionais de complexidade, como a dependência de validações por instituições financeiras, biometria e certificação digital. Esse cenário tende a transformar o acesso ao Estado em etapa crítica do processo, sobretudo diante de falhas de integração ou indisponibilidades sistêmicas. Em muitos casos, a burocracia apenas mudou de forma — tornou-se digital, uma espécie de burocracia 4.0.

No ambiente registral, persistem práticas burocráticas tradicionais, visto que, apesar da legislação de desburocratização, observa-se a manutenção de formalidades. As alterações contratuais e os registros demandam validações sucessivas, revelando dissociação entre norma e prática e descompasso com o princípio da eficiência (art. 37 da CF/88).

No campo trabalhista, a complexidade se intensifica, uma vez que o eSocial possui natureza declaratória com efeitos jurídicos relevantes, e eventuais inconsistências geram passivos automáticos. Além disso, a contratação formal depende do cumprimento prévio de normas de saúde e segurança — especialmente NR-1 e NR-7 — envolvendo programas como PGR e PCMSO. Em determinadas atividades, são exigidas ações adicionais em função das diversas Normas Regulamentadoras, o que amplia o nível de exigência técnica. Nesse contexto, a admissão passa a envolver uma cadeia de compliance que eleva o custo de transação.

Esse conjunto de exigências eleva a barreira para pequenos e médios empreendedores, que passam a depender de serviços especializados, ampliando o custo indireto da contratação e impactando a geração de empregos formais.

No campo fiscal, a emissão de nota fiscal de serviços refletiu a fragmentação federativa, na medida em que a ausência de padronização gerou múltiplos sistemas de NFS-e, impondo alto custo de adaptação. A unificação nacional, em tese, representaria um avanço. Contudo, na prática, a experiência segue em sentido oposto, pois quem antes emitia nota de serviços — no sistema de uma pequena ou grande prefeitura — lidava com um formulário simples, geralmente concentrado em uma única aba.

Após a reforma, o processo de preenchimento de uma única nota de serviço passou a exigir múltiplos campos, quatro abas, conferências manuais dos impostos e um nível de detalhamento que amplia o risco de erro. Para completar o quadro, basta um erro simples, como o CEP do tomador, para que a Nota Fiscal de Serviços eletrônica não seja emitida. Soma-se a isso a instabilidade recorrente do sistema, evidenciando fragilidades de um modelo excessivamente centralizado.

A opção por concentrar a operacionalização em Brasília parece ter elevado a carga de trabalho do empreendedor, além de reforçar a expectativa de aumento futuro da carga tributária. Ao final do mês, permanece uma constatação incômoda: o percentual destinado ao Governo frequentemente supera o resultado líquido do empreendedor. Esse cenário retrata os dilemas da Reforma Tributária, que introduz um novo vetor de complexidade, uma vez que a EC 132/2023 instituiu o IBS e a CBS, com forte dependência de sistemas eletrônicos.

Neste período de transição, em que a coexistência de regimes distintos exige atualização constante de sistemas e processos, aumenta a conta, que recai, em grande medida, sobre o empreendedor. Em síntese, a dificuldade de empreender no Brasil não está apenas na abertura, mas na operação regular. Do momento do registro de um empregado até a emissão de nota fiscal de serviço, exige-se alto conhecimento técnico e adaptação constante, reforçando o paradoxo do sistema. Certamente houve avanços institucionais, mas persiste um descompasso entre norma e prática.

O ambiente regulatório brasileiro tem imposto elevada carga operacional ao empreendedor, fruto da soma de obrigações simultâneas, o que reforça a complexidade burocrática. E o empreendedor passa a se perguntar, de forma quase inevitável, se ainda resta tempo para o próprio negócio, visto que assume o risco e a responsabilidade contínua de fazer tudo funcionar. E aqui reside a ironia: no Brasil, cumprir a lei não é apenas um dever — é uma competência técnica, muitas vezes em nível avançado para a maioria dos empreendedores.





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