Entre o olhar e a aprendizagem: o poder invisível do professor na sala de aula

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Na escola, nem tudo o que ensina está escrito no quadro. Muitas vezes, o que mais marca um aluno não é apenas o conteúdo da aula, mas a forma como ele é olhado, ouvido e tratado em sala. Um tom de voz acolhedor, uma correção respeitosa, um elogio sincero ou até alguns segundos de escuta podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Nos últimos anos, a neurociência e os estudos sobre comportamento vêm reforçando algo que muitos educadores já percebiam na prática: a aprendizagem acontece melhor quando existe vínculo.



O cérebro humano não aprende apenas pela repetição de conteúdos. Ele aprende, principalmente, em ambientes onde se sente seguro, respeitado e reconhecido. Por isso, cresce cada vez mais a reflexão sobre pequenas atitudes do professor que influenciam diretamente o comportamento e o envolvimento dos alunos nas aulas, sem necessidade de gritos, punições ou confrontos constantes. São atitudes simples, muitas vezes silenciosas, mas extremamente poderosas.



Distribuir oportunidades de participação, corrigir com respeito, demonstrar interesse pelo aluno, esperar o tempo da resposta, escutar de forma ativa e interromper comportamentos inadequados sem humilhação são exemplos de ações que ajudam o estudante a construir uma percepção importante sobre si mesmo. Isso pode parecer algo pequeno, mas não é.



A forma como os adultos falam com as crianças e adolescentes vai se tornando, aos poucos, a forma como eles passam a falar consigo mesmos. Quando um aluno se sente constantemente ignorado, interrompido ou desacreditado, ele tende a se afastar emocionalmente da aprendizagem. Em muitos casos, o desinteresse escolar não nasce da incapacidade, mas da sensação de não pertencimento. Por outro lado, quando percebe que alguém acredita em seu potencial, o estudante participa mais, arrisca mais, insiste mais e aprende melhor.



A psicóloga Carol Dweck, pesquisadora da Universidade de Stanford, explica que alunos que recebem reconhecimento pelo esforço e pelo processo desenvolvem mais confiança e persistência diante das dificuldades. Já Daniel Siegel, médico e pesquisador da neurociência interpessoal, afirma que o cérebro se organiza nas relações.

Em outras palavras: vínculo e aprendizagem caminham juntos. Isso também ajuda a compreender um ponto delicado da educação atual: nem sempre os comportamentos mais desafiadores são resolvidos com mais controle ou mais rigidez. Muitas vezes, alunos agitados, desmotivados ou resistentes estão reagindo a ambientes em que se sentem constantemente em alerta.

A neurociência explica que, em situações de exposição excessiva, medo, humilhação ou vergonha, o sistema límbico, região cerebral ligada às emoções e aos mecanismos de defesa, assume o controle. Nesse estado, o cérebro passa a priorizar a autoproteção, e não a aprendizagem.

Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, área responsável pela atenção, raciocínio, planejamento, memória de trabalho e controle emocional, reduz sua eficiência. Assim, quando o aluno se sente ameaçado emocionalmente, ele “se fecha” para aprender. O cérebro entende que precisa primeiro se defender para depois aprender. Por isso, ambientes marcados por tensão constante, críticas agressivas ou constrangimentos públicos tendem a diminuir a participação, a curiosidade e a capacidade de concentração. Já contextos seguros, acolhedores e respeitosos favorecem a autorregulação, o engajamento e o desenvolvimento cognitivo.

É evidente que limites continuam sendo necessários. Educação também exige firmeza, organização e rotina. Mas há uma diferença importante entre autoridade e autoritarismo. O aluno precisa de direcionamento, sem perder a dignidade no processo. Talvez um dos pontos mais importantes dessa reflexão seja perceber que, sem intenção, adultos acabam oferecendo mais atenção positiva para alguns alunos do que para outros. Alguns recebem mais escuta, mais paciência, mais incentivo. Outros, justamente os que mais precisam, acabam sendo vistos quase sempre pelo comportamento inadequado. E isso produz efeitos silenciosos.

Enquanto alguns estudantes florescem, outros desistem aos poucos, não necessariamente de forma explícita, mas emocionalmente. Param de participar, evitam tentar, se escondem no silêncio ou assumem o papel de “aluno problema”. Por isso, precisamos ampliar a consciência sobre aquilo que ensinamos além do conteúdo, porque o aluno percebe tudo: o olhar, o jeito de chamar, a expressão facial, a forma de corrigir, a maneira como o professor reage aos erros.

O vínculo não nasce, necessariamente, de grandes discursos, metodologias sofisticadas ou gestos extraordinários. Ele se constrói, de forma silenciosa e contínua, nas pequenas atitudes que se repetem diariamente: na maneira como o professor recebe o aluno, no tom usado para corrigir, na paciência diante da dificuldade, na escuta verdadeira, no incentivo durante uma tentativa e até na forma como reage ao erro. É justamente nessa rotina aparentemente simples que reside uma das maiores responsabilidades, e também uma das maiores belezas, da educação. Porque ensinar nunca foi apenas transmitir conteúdos. Ensinar também é participar da construção emocional e social de alguém que ainda está aprendendo a se perceber no mundo.

A neurociência mostra que relações marcadas por segurança emocional, previsibilidade e acolhimento favorecem a ativação do córtex pré-frontal, região responsável pela atenção, pelo raciocínio, pela tomada de decisões e pela aprendizagem. Em contrapartida, ambientes permeados por medo, tensão constante, humilhação ou exposição excessiva ativam mecanismos de defesa ligados ao sistema límbico, reduzindo o engajamento e a capacidade de aprender.

Por isso, entre o olhar do educador e a aprendizagem do aluno, existe um espaço invisível, mas profundamente determinante. É nesse espaço que o estudante desenvolve confiança, pertencimento, autoestima e coragem para participar, errar, perguntar e continuar tentando.

Antes de aprender o conteúdo, o aluno precisa sentir que pode ocupar aquele espaço sem medo. E talvez seja exatamente isso que torne a educação tão poderosa: a capacidade de transformar trajetórias não apenas pelo que se ensina, mas pela forma como cada aluno é visto ao longo do caminho.



* Neuropsicóloga, especialista em educação infantil e supervisora pedagógica da Escola Vila Aprendiz.

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