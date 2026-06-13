Entre o olhar e a tela

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Há uma cena pequena, quase invisível, que acontece todos os dias em casas, parques, salas de espera e cozinhas ao redor do mundo.

Uma criança faz algo novo. Algo simples e imenso ao mesmo tempo: sobe um degrau sozinha, desenha uma casa com janelas tortas, consegue amarrar o sapato, inventa uma história, chama: “olha!” com os olhos brilhando antes mesmo da voz.

E então… o olhar não chega. Não porque não exista amor. Não porque não exista interesse. Mas porque, entre um gesto e outro, entre um segundo e o próximo, o olhar dos adultos é capturado por outra presença: a tela.

O celular não é apenas um objeto. Ele é um deslocamento constante da atenção. Ele promete conexão com o mundo inteiro e, silenciosamente, interrompe a conexão com o mundo que está aqui, pequeno, vivo e insistente.

E é nesse intervalo mínimo que algo importante se perde: o olhar de aprovação.

Aquele olhar que diz sem palavras: “eu vi você”. Aquele olhar que sustenta a infância por dentro. Aquele olhar que transforma uma conquista pequena em memória de pertencimento.

As crianças não pedem aplauso o tempo todo. Elas pedem reconhecimento. Pedem testemunhas. Pedem alguém que valide o esforço de existir e de tentar. Quando dizem “você viu?”, não estão apenas buscando confirmação do fato, estão buscando confirmação de si mesmas.

Quando esse olhar falha repetidamente, não acontece um drama visível. Não há cena, não há crise imediata. Mas há uma erosão sutil: a criança começa a reduzir suas ofertas de mundo. Faz menos chamadas. Mostra menos. Insiste menos. E, aos poucos, aprende que o “olha!” não encontra resposta.

Os pais e mães de hoje vivem uma tensão real e complexa. O celular não é só distração: é trabalho, é urgência, é sobrevivência emocional, é conexão com o próprio mundo adulto. Não se trata de demonizar o uso, isso seria simplificar o que é profundamente humano e contemporâneo.

Mas é preciso reconhecer o custo invisível da fragmentação da atenção. Porque a infância não precisa de uma presença perfeita. Precisa de presença disponível. Mesmo que por segundos. Mesmo que interrompida, mas genuína. O que marca uma criança não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do olhar quando ela acontece.

E qualidade aqui não é performance. É encontro. Há algo profundamente estruturante em ser visto. Quando uma criança é vista no instante em que se esforça, ela aprende que seu movimento tem valor. Quando ela não é vista, ela não conclui que não fez algo importante, ela pode concluir que ela não é importante o suficiente para interromper o mundo.

Essa é uma das grandes inflexões do nosso tempo: estamos criando crianças hiper estimuladas, mas nem sempre suficientemente vistas. E talvez a pergunta mais honesta não seja “quanto tempo uso o celular?”, mas sim: quantas vezes hoje meu olhar encontrou o olhar de uma criança pedindo para ser reconhecida?

Não se trata de culpa. Culpa paralisa. Presença reconstrói.

Talvez o gesto mais transformador não seja abandonar a tecnologia, mas reeducar pequenos instantes: levantar os olhos quando a voz chama, responder o “olha!” antes de responder a notificação, devolver à criança aquilo que ela mais busca, um olhar inteiro, mesmo que breve. Porque no fim, as crianças não vão se lembrar do quanto estávamos conectados ao mundo. Elas vão se lembrar de quem as viu quando elas disseram:

“Você viu o que eu fiz?”

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