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opinião Entre o paraíso e a tela: o que estamos deixando de viver

Visitar os Lençóis Maranhenses é, por si só, uma experiência transformadora. Não se trata apenas de turismo, mas de um encontro com uma das belezas brasileiras — aquela que nos conecta à natureza, à história e à nossa própria identidade. É um lugar que nos convida ao silêncio, à contemplação e à presença.

Após a imersão nessa paisagem de tirar o fôlego, cheguei a um pequeno povoado. Ali, como em tantos destinos que se abrem ao turismo, percebe-se um aprendizado em curso: moradores descobrindo o valor da presença do visitante, e visitantes, talvez, ainda aprendendo o valor de estar verdadeiramente presentes.

Foi nesse cenário que vivi uma experiência inquietante.

Ao entrar em um restaurante — espaço que, culturalmente, representa partilha, encontro e conversa — tive a sensação de atravessar para um filme de ficção científica. As mesas estavam ocupadas, mas algo essencial parecia ausente. Pessoas estavam ali, fisicamente próximas, porém emocionalmente distantes.

Celulares dominavam o ambiente.

Casais e grupos que, à primeira vista, compartilhavam o mesmo espaço, revelavam-se, na prática, desconectados entre si. Cada olhar direcionado a uma tela. Cada gesto mediado por um dispositivo. Não havia uma única mesa livre dessa dinâmica. O que deveria ser um momento de troca transformava-se em uma coleção de presenças fragmentadas.

Como educadora, essa cena não me passou despercebida.

Vivemos um tempo em que a experiência tem sido, progressivamente, substituída por sua representação. Não basta viver — é preciso registrar, editar, compartilhar. O instante perde valor em si e passa a depender da sua validação externa. A pergunta silenciosa deixa de ser “O que estou sentindo?” e passa a ser “Como isso será visto?”.

Essa mudança não é trivial.

Ela impacta a forma como nos relacionamos, como construímos memórias e, sobretudo, como atribuímos sentido à vida. Estar junto já não garante conexão. Presença física não assegura presença emocional. E, aos poucos, corremos o risco de transformar momentos únicos em conteúdos descartáveis.

Não se trata de demonizar a tecnologia. Ela é ferramenta poderosa, capaz de aproximar, informar e ampliar horizontes. O problema surge quando ela deixa de ser meio e passa a ser fim — quando ocupa o espaço da experiência, em vez de apenas registrá-la.

Diante daquele cenário, uma pergunta se impôs com força: estamos realmente vivendo ou apenas exibindo que vivemos?

Talvez tenha chegado a hora de uma pausa consciente. De ressignificar nossos rituais cotidianos. Inclusive os mais simples, como sentar à mesa. De recuperar o valor do olhar, da escuta, do silêncio compartilhado. De reaprender a sustentar o momento sem a necessidade de mediá-lo o tempo todo.

Porque, no fim, o que permanece não é o que foi publicado, mas o que foi, de fato, vivido.

E, em um lugar como os Lençóis Maranhenses, onde a natureza e o divino insistem em nos lembrar da grandiosidade da existência, talvez o maior desafio contemporâneo seja exatamente esse: estar à altura do que se vive — inteiro, presente e consciente.





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