Envelhecer não pode significar perder o acesso à saúde

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O envelhecimento da população já é uma realidade no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país já possui cerca de 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa aproximadamente 16% da população brasileira. Esse cenário tende a se intensificar nas próximas décadas.

Em âmbito global, dados das Nações Unidas (ONU) indicam que, até 2080, haverá mais pessoas com 65 anos ou mais do que o total de menores de 18 anos em todo o mundo. O estudo também aponta que a população com 80 anos ou mais cresce em ritmo acelerado e poderá superar o número de crianças pequenas nas próximas décadas, evidenciando um processo de envelhecimento sem precedentes na história da humanidade.

Essas estatísticas nos permitem observar que o número de idosos continuará crescendo, transformando o envelhecimento em uma das principais questões sociais do país. Nesse cenário, a saúde suplementar ocupa um papel cada vez mais relevante. Para milhões de brasileiros, o plano de saúde representa a expectativa de acesso mais rápido a consultas, exames, cirurgias e tratamentos, especialmente em uma fase da vida em que a demanda por cuidados médicos se torna naturalmente maior.

No entanto, essa expectativa nem sempre corresponde à realidade. É justamente quando a assistência à saúde se torna mais necessária que muitos idosos passam a enfrentar obstáculos para permanecer no plano ou para usufruir da cobertura contratada. Reajustes expressivos nas mensalidades, descredenciamentos de hospitais e médicos, negativas de procedimentos e dificuldades para dar continuidade a tratamentos têm se tornado situações cada vez mais frequentes. Tal problema ultrapassa o aspecto financeiro.

É inegável que, para um idoso em tratamento de uma doença crônica, por exemplo, perder o médico que o acompanha há anos ou ser surpreendido por uma mensalidade que compromete grande parte da renda significa conviver com insegurança justamente no momento em que mais precisa de estabilidade e confiança.

Envelhecer não pode se transformar em um fator de exclusão da saúde suplementar. Isso não significa, contudo, defender que as operadoras deixem de aplicar reajustes ou de estabelecer regras para a prestação dos serviços. O que se exige é que essas medidas observem critérios de razoabilidade, transparência e boa-fé, preservando a finalidade do contrato: assegurar o acesso à assistência médica quando ela for necessária, e não afastar o consumidor exatamente na fase da vida em que mais depende dela.

Defender os direitos dos idosos na saúde suplementar não é conceder privilégios. É, na verdade, garantir relações mais equilibradas e transparentes, para que quem contribuiu durante anos não encontre obstáculos justamente quando mais precisa de assistência médica. Envelhecer não pode significar perder o acesso aos cuidados médicos por razões econômicas ou enfrentar obstáculos incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Em uma sociedade que envelhece rapidamente, assegurar que os idosos possam permanecer em seus planos de saúde deixou de ser apenas uma discussão jurídica ou contratual. É, acima de tudo, um compromisso com a cidadania, com a dignidade e com a valorização da vida. Afinal, quem dedicou uma vida inteira ao trabalho e contribuiu durante anos para ter acesso à saúde merece a tranquilidade de saber que poderá contar com esse cuidado justamente quando mais precisa.







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