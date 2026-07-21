Equidade se constrói com método, investimento, presença e continuidade

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Ampliar a participação, a representação e a liderança de mulheres e meninas no esporte não pode ser apenas uma promessa. Precisa ser ação. Precisa estar nas políticas, nos programas, nas decisões e na forma como uma instituição escolhe construir o futuro.

Por isso, assumir o Secretariado do IWG (International Working Group on Women & Sport) pelos próximos quatro anos representa muito mais do que uma conquista institucional para o Comitê Olímpico do Brasil. É o reconhecimento de uma trajetória que já vem sendo construída e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de liderar, inspirar e seguir trabalhando por um Movimento Olímpico mais igual, mais plural e mais transformador.

A passagem de bastão do Secretariado do Reino Unido para o Brasil, durante a Cúpula Global do IWG, em Birmingham, marca um momento histórico para o nosso país. O IWG é uma das principais redes internacionais dedicadas ao avanço da equidade de gênero no esporte e na atividade física. Estar à frente desse trabalho no ciclo 2026–2030 coloca o Brasil em uma posição de protagonismo global. E nós recebemos essa missão com alegria, orgulho e consciência do que ela representa.

O Reino Unido deixa um legado importante de liderança, articulação e fortalecimento dessa agenda nos últimos anos. Ao Brasil, cabe agora honrar esse legado, aprender com a comunidade internacional, compartilhar experiências e contribuir para que mais meninas e mulheres tenham acesso, permanência, voz e liderança no esporte.

Para o COB, este não é o início de um compromisso. É a continuidade de uma jornada. Nos últimos anos, temos avançado de forma concreta em políticas voltadas às mulheres no esporte. A área Mulher no Esporte consolidou uma agenda permanente de desenvolvimento, formação, escuta e visibilidade. A Política de Equidade de Gênero estabeleceu diretrizes institucionais importantes. Programas, fóruns, iniciativas de capacitação e ações junto às confederações vêm fortalecendo a presença feminina em diferentes esferas: atletas, treinadoras, gestoras, profissionais de saúde, lideranças, árbitras, pesquisadoras e tantas outras mulheres que constroem diariamente o esporte brasileiro.

Esse trabalho também passa por temas que durante muito tempo ficaram à margem do debate esportivo. Falar de mulheres no esporte é falar de liderança, mas também de saúde. É falar de performance, mas também de maternidade. É falar de alto rendimento, mas também de ambientes seguros, prevenção de violências, transição de carreira, representatividade e desenvolvimento de talentos. Se queremos que mais mulheres cheguem, precisamos cuidar de todo o caminho.

Como atleta, aprendi que nenhum resultado relevante nasce de uma ação isolada. No esporte, evolução depende de processo, planejamento, equipe e continuidade. Na gestão esportiva, não é diferente. Uma política de equidade só se sustenta quando deixa de ser uma iniciativa pontual e passa a fazer parte da cultura da instituição. Por isso, este momento tem um significado muito grande. O Secretariado do IWG nos convida a olhar para o que já foi construído, mas nos desafia a ouvir mais, conectar mais, aprender mais... E transformar mais.

Minha trajetória pessoal faz com que essa pauta tenha, naturalmente, um sentido muito profundo. Sou mulher, mãe, sertaneja, ex-atleta e medalhista olímpica. Hoje, como vice-presidente do COB, tenho consciência do simbolismo de ocupar uma cadeira que, por mais de um século, não havia sido ocupada por uma mulher. Mas esse simbolismo só tem valor real se ele não terminar em mim. Ele precisa abrir caminho para outras mulheres. Precisa ajudar a ampliar oportunidades, fortalecer novas lideranças. Precisa também fazer com que meninas, atletas, treinadoras e gestoras olhem para o esporte e sintam que pertencem a esse lugar.

O esporte brasileiro tem mulheres extremamente preparadas. Mulheres que competem, lideram, pesquisam, treinam, cuidam, comunicam e decidem. O nosso desafio é garantir que essa competência encontre mais oportunidades, mais reconhecimento e mais espaços de decisão.

O Brasil é um país plural, complexo e profundamente conectado ao esporte. Sabemos, como poucos, que o esporte tem a capacidade de transformar vidas, mas também sabemos que essa transformação ainda não chega da mesma forma para todos. Meninas e mulheres ainda enfrentam barreiras de acesso, permanência, visibilidade e liderança. Encaram desigualdades culturais, estruturais e simbólicas. Sentem na pele a necessidade de provar mais, resistir mais e esperar mais.

Mudar essa realidade exige decisão e exige que as instituições compreendam que equidade não é um tema lateral. É uma condição para que o esporte alcance todo o seu potencial. Quando falamos em construir uma Nação Esportiva, falamos também sobre isso. Uma Nação Esportiva se mede pela capacidade de fazer com que mais pessoas tenham acesso ao esporte, sejam representadas por ele e participem de sua construção. Uma Nação Esportiva só é completa quando meninas e mulheres podem praticar, competir, treinar, liderar, decidir e transformar.

Teremos a responsabilidade de contribuir para que a agenda do ciclo 2026–2030 produza impacto real nas instituições, nas políticas públicas e esportivas, nas lideranças, em todo ecossistema esportivo e, principalmente, nas meninas que ainda estão começando.

Recebemos essa missão com entusiasmo, mas com humildade. Sabemos que temos muito a aprender, mas também sabemos que o Brasil tem muito a contribuir. Temos diversidade, criatividade, experiência e vivemos desafios que nos ensinam diariamente. Temos, sobretudo, a convicção de que o esporte pode ser uma das ferramentas mais poderosas para construir um mundo mais justo. É com esse espírito que o COB entra nessa nova etapa, para que o esporte seja, cada vez mais, um espaço de equidade, desenvolvimento e legado.



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