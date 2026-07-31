Era como poucos

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Nasci na cidade considerada a Rainha da Zona da Mata de Pernambuco e, desde cedo, construí grandes amizades que perduram até os dias atuais. Embora não mais a frequente como antes, entre as amizades que foram construídas, cito a com o ex-prefeito e ex-vereador Pedro Queiroz. Naquela época, ainda era possível sentarmo-nos na frente das casas, cercados de amigos. Sempre, aos sábados, no horário noturno, era ponto de encontro a residência da genitora de Pedro Queiroz, e as conversas, não raras vezes, adentravam pela madrugada, predominando questões políticas.

Infelizmente, na vida pública, é impossível agradar a todos. Sempre existirão os que se sentem felizes em fazer oposição, embora, muitas vezes, de maneira irresponsável. Mas, na vida política, a questão da lealdade é algo raro, tanto é que o Cardeal Richelieu afirmou que “traição em política é questão de tempo”. Intelectual reconhecido, a lealdade aos seus pares era algo que o acompanhava Pedro Queiroz.

Quem o conhecia de perto sabia muito bem que, em momentos adversos, quando muitos se esquivavam em demonstrar apoio, Pedro se agigantava de maneira destemida e inabordável, não medindo esforços para defender pessoas ou causas em que acreditava. Em alguns momentos, posicionou-se como o teólogo Atanásio, que, embora estivesse praticamente sozinho, não abria mão das convicções que o acompanharam ao longo da vida. Lamentavelmente, sua partida para o outro plano deixa uma lacuna na vida da política da cidade que ele tanto amou.

Defensor ardoroso da sua terra natal costumava dizer a seguinte frase: “Amo Vitória e desamo quem não a ama”.







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