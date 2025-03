A- A+

Sou grato à geração dos meus pais, porque nos entregaram um país melhor do que aquele que receberam. Viveram duas ditaduras: a de Getúlio Vargas e a de 1964. Quando Getúlio deu o golpe em 1937, meus pais tinham três anos de idade. Cresceram sob o manto do culto à personalidade de um sujeito que ficou 15 anos no poder e só saiu porque o mundo foi varrido por uma onda democrática contra o nazifascismo.

Eles tinham 12 anos quando a Constituição de 1946 foi promulgada. Viveram a adolescência e boa parte da mocidade num país onde havia liberdade (menos para os comunistas, eleitos e depois cassados). Chegaram aos anos 1950, com Getúlio de volta ao poder eleito pelo voto direto e universal, mas que acabaria com a própria vida depois de cair num labirinto criado por ele próprio.

Naqueles anos 1950 tínhamos uma direita movida pelo ódio e sem apego à democracia recém-nascida. Seu líder, Carlos Lacerda, declarou que “Juscelino Kubitschek não poderia ser eleito, se eleito, não poderia tomar posse e, se empossado, deveria ser derrubado”.

Meus pais tinham 21 anos quando o General Lott abortou o golpe planejado por Lacerda, Carlos Luz, Prado Kelly e mais um grupo de militares. Em 11 de novembro de 1955, Lott botou os tanques nas ruas e a turma dos golpistas fugiu no cruzador Tamandaré, comandado por Silvio Heck, depois nomeado em 1961 ministro da Marinha de Jânio Quadros.

O Brasil era subdesenvolvido, importador de alimentos básicos, como carne, feijão, arroz e frutas. A geração dos meus pais, nascidos nos anos 1930 e começo da década de 1940, transformou o país. Viveram o início conturbado dos anos 1960, com a Guerra Fria, a corrida espacial, a renúncia de Jânio, o parlamentarismo de Tancredo e Ulysses, a campanha da legalidade liderada por Brizola, a ascensão e queda de João Goulart e, finalmente, o golpe de Estado de 1964 e seus 21 anos de escuridão.

O país pacificado pela Constituinte de 1946 e a eleição de JK, que por duas vezes anistiou militares envolvidos em insurreições, voltou à polarização com o governo militar. A política de cerceamento das liberdades atingiu até aqueles que apoiaram a tomada do poder pela força.

Diante da cassação inevitável, Juscelino, senador por Goiás, vai à tribuna lamentar que, mesmo tendo apoiado o presidente Castello Branco, estava prestes a perder seus direitos políticos, como de fato perdeu. Lacerda também teve seus direitos políticos suspensos, Goulart foi para o exílio, Brizola idem e mais um monte de políticos e militantes de todos os matizes ideológicos.

Mesmo com a ditadura brecando as liberdades fundamentais e tirando do jogo a oposição, mantendo um bipartidarismo de fachada, a geração dos meus pais conseguiu fazer o país andar para frente. A educação melhorou, o analfabetismo diminuiu com o Mobral, e doenças como varíola, sarampo, tuberculose e poliomielite foram erradicadas. Havia o Projeto Rondon, levando jovens das cidades para ajudar o povo do interiorzão. A gente quebrava um braço, uma perna, passava mal e ia para o hospital público, o Miguel Couto ou o Souza Aguiar.

A Embrapa fez o Brasil passar de importador a produtor de alimentos. As telecomunicações ganharam grande impulso, entramos na era nuclear com o acordo negociado com a Alemanha. E, finalmente, em 1979, quando minha geração estava começando a virar gente de verdade, veio a anistia negociada exaustivamente pelo senador Petrônio Portella, então ministro da Justiça.

A anistia pacificou aquele Brasil onde o ódio transformara a política em atividade de alto risco. As cadeias esvaziaram e os aeroportos encheram. Uma emoção danada. Bonito de se ver depois de uma campanha intensa resumida em três palavras: ampla, geral e irrestrita.

Veio a eleição de 1982 para governador, o movimento pelas Diretas Já em 1984, mobilizando o país. Acompanhei na Cinelândia o placar da votação. O Congresso não aprovou as diretas, mas seguimos lutando por mudanças.

Em 1985, a eleição de Tancredo pelo Colégio Eleitoral, que neste ano completou 40 anos. Ele morreu, Sarney assumiu e cumpriu sua missão, tendo de entregar um ano do seu mandato de seis. Convocou a Constituinte, que produziu a atual Constituição. Ela não é perfeita, como reconheceu Ulysses Guimarães, mas “será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados”.

Nossa geração não soube preservar estas heranças preciosas. A Constituição foi emendada à exaustão, na maioria das vezes para servir a interesses de grupos políticos ou econômicos. Largamos de lado a escola pública universal e integral para o ensino básico e privilegiamos a universidade, como se alguém pudesse chegar lá sem saber ler, escrever e fazer contas.

Fechamos os olhos para a violência cotidiana nas comunidades pobres, onde governam as facções criminosas. Terceirizamos as favelas e a Amazônia para as ONGs e hoje temos um povo sem escola, sem saúde, sem perspectiva e uma Amazônia onde os brasileiros não mandam. O desprezo pela educação básica nos deixou a pé na estrada do desenvolvimento. E isso fica claríssimo quando olhamos para a Coreia do Sul, a China ou até mesmo o Vietnã.

Não fomos responsáveis, nem assumimos nosso papel de cidadãos. Deixamos as coisas acontecerem, ficamos na zona de conforto. Há três décadas, o Brasil vive uma sucessão de escândalos: Anões do Orçamento, Mensalão, Petrolão e emendas secretas. Cada dia piora mais.

Agora, temos um Judiciário comportando-se como ator político, não só relevante, mas hipertrofiado. Nesta semana, assistimos uma romaria de advogados se queixando dos exageros no julgamento que tornou Bolsonaro e sua turma réus, enquanto a OAB fazia cara de paisagem e a acusação dava um baile.

É triste reconhecer que nossa geração foi incapaz de impedir exageros, jogou na lata do lixo todo o esforço de Ulysses Guimarães, Miro Teixeira, Mário Covas, Luiz Eduardo Magalhães, Roberto Freire, Cristina Tavares, José Richa, Pedro Simon, Teotônio Vilela e tantos outros que se empenharam em transformar o Brasil num país decente, num lugar onde as pessoas pudessem criar seus filhos e prosperar. Em vez disso, temos uma juventude que sonha em viver na Europa ou nos Estados Unidos.

Erramos feio. Estamos entregando para a próxima geração um país muito pior do que aquele que recebemos. Temos de pedir desculpas aos mais jovens pelas nossas omissões, por termos deixado entornar o caldo. Eles não mereciam isso. Perdão, galera. Eu sou um dos que erraram.

Demos a eles um Brasil perdido entre a polarização tóxica da política e um novo poder que emerge do Judiciário com toda força, simbolizado pelo ministro Alexandre de Moraes, um homem com virtu, cujos limites desconhecemos. O ministro ocupou um vazio de poder deixado pelos políticos da nossa geração, não tem feito nada de diferente, nada do que não se possa esperar de alguém com talento para mandar e se fazer obedecer, nada do que não se possa esperar de alguém que sabe se impor pela força e, em troca, recebe respeito e temor.

O ministro virou o símbolo de um país onde prevalece a lei do mais forte, seja nas disputas empresariais, seja na política ou nos territórios dominados pelo crime onde o poder público é proibido de entrar.

Se você acha que nossa democracia está em risco depois de 40 anos de liberdade, seja por causa do bolsonarismo, do petismo ou ainda pela força do Judiciário, lembre-se do ex-presidente Fernando Henrique, integrante da geração dos meus pais, para quem democracia só se conserta com mais democracia.



