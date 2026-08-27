Errar é privilégio humano?

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Se fôssemos escolher, à maneira do filósofo espanhol Ortega y Gasset, duas palavras-chave de um tema do nosso tempo, elas seriam: cálculo e erro. Nas suas diversas combinações. Em um dos melhores livros de divulgação científica que é A Informação, de James Gleick, há boas passagens sobre erros.

Dia desses, ao citar o nome do grande escritor Kleist e informar a data de sua morte, ao invés de 1811, escrevi 1911, no texto. Letras vizinhas no teclado facilitaram o erro. Isso terminou por aumentar em cem anos sua vida. Erro especialmente ridículo, pois Kleist suicidou-se. O mais curioso é que, com frequência, não contentes com os nossos próprios erros, repetimos os alheios.

Quantos erros cometemos, a cada dia, sem nos darmos conta? Freud, na Psicopatologia da vida cotidiana, explica algumas das razões de erros, equívocos, gafes e esquecimentos. Peter Villanueva Hering é autor de uma compilação divertidíssima, o livro Errores, falacias y mentiras. Lembro-me de haver sugerido ao saudoso jornalista Fernando Menezes que o comprasse, em Madri, e ele efetivamente adquiriu a obra, cuja leitura é puro entretenimento, do começo ao fim. Naqueles anos somas já em duas décadas e meia, Fernando me contou da frase de um português na abertura de um congresso de jornalistas: “senhoras e senhores, errar é humano. Não reconhecer o erro é jornalismo.”

Logo no epílogo (posto no começo) dos Errores, falácias y mentiras, aprende-se a (Terceira) Lei de Finagle. Menos conhecida do que a Lei de Murphy, mas igualmente infalível: “Em qualquer compilação, o dado mais obviamente correto, além de qualquer necessidade de verificação, é o erro.”

O livro de Hering, porém, não fica somente nessa autogozação. Talvez alguns leitores já saibam - e outros se decepcionem ao saber - que o chop suey não é comida tradicional chinesa, o karatê não tem origem no Japão e Mickey Mouse não foi desenhado pelas mãos de Walt Disney. Camões era um pessimista na épica e na lírica. Por isto não estranha-se que referindo-se a si diga ‘erros meus’ associando-se a má fortuna. Mas Fernando Pessoa foi mais niilista, quando no Livro do Dessossego chega a considerar o universo um erro.

No rodapé de uma das aplicações mais populares há este aviso: “ChatGPT é uma IA e pode equivocar-se”. Isto não significa que a máquina humanizou-se, e sim o registro dando conta da mera incompletude ou falha do modelo. No ser humano vários fatores levam ao erro, como a emoção e a percepção dos sentidos. Pensar, julgar, lembrar: dependendo da nossa competência com esses verbos, os erros brotam. Ora, sem gravidade, ora fatais. Talvez por isso o médico Hipócrates tenha no seu aforismo mais famoso incluído o ato de julgar entre as coisas mais difíceis. Se o erro nos humaniza, o aperfeiçoamento interior e exterior, ainda mais. Ao inventarmos nossas máquinas tentamos insuflar nelas também nossas qualidades e defeitos. Às vezes dá certo.





* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.



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