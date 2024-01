A- A+

Em 2023, o projeto Escolas Contra a Desinformação levou oficinas e palestras para 120 jovens da rede pública de ensino de Pernambuco.



A iniciativa da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação (Unicap) contou com a parceria do Consulado dos Estados Unidos, da Secretaria Estadual de Educação e abordou temas como checagem de fatos e leitura crítica da mídia com adolescentes do ensino médio do Liceu Nóbrega, no bairro da Boa Vista.



A proposta dos encontros levou em consideração dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que apontam que o acesso à internet tem aumentado no País, e chega a 87,2% da população. O levantamento de 2022 também indica que 98,4% dos estudantes da rede privada e 89,4% dos alunos da rede pública estão na internet. No entanto, conhecer o que está por trás das plataformas digitais e desenvolver um olhar mais cuidadoso sobre o ambiente digital pode prepará-los para lidar com efeitos nocivos dessas tecnologias e aproveitar os aspectos positivos de forma mais consciente e saudável.



É nesse sentido que a educação para as mídias emerge como uma resposta essencial aos desafios associados à sobrecarga de informação e à proliferação de plataformas midiáticas. Quando desenvolvemos habilidades para além do domínio técnico, conseguimos promover uma compreensão mais profunda dos contextos sociais, políticos e culturais nos quais estamos inseridos.



O relatório do projeto Escolas Contra a Desinformação registrou que, ao final do programa, 100% dos alunos que responderam à consulta de avaliação afirmaram ter adquirido novos conhecimentos e que sentiam-se mais seguros para identificar e combater a desinformação.



A ação de extensão universitária mostrou que é possível replicar iniciativas dessa natureza e, mais do que isso, que é desejável que a albetização midiática seja incorporada ao currículo das instituições de ensino e — por que não? — efetivamente transformada em política pública.



*Doutorando em Ciências da Linguagem (Unicap)

**Coordenador da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação (Unicap)



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO A importância de se discutir a violência doméstica no Brasil