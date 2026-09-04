Escutemos o Velho Warren! 

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Quando em vez leio cartas periódicas do presidente do conselho do “Berkshire Hathaway” ou publicações de fragmentos dos seus ensinamentos. Aqui, tentarei humildemente repercutir o pouco que capturei, e que entendo possa ser pedagógico no âmbito no mundo dos investimentos, avaliando poderem ser absorvidos com razoável facilidade de compreensão por nós aprendizes.



Li sobre o tema “brasileiros não são ensinados a possuir educação financeira”. Algumas reflexões:

Não temos problemas financeiros somente porque ganhamos pouco. O mestre, nesse gancho, costuma discorrer que ninguém nunca nos ensinou as regras do dinheiro e quem, aprende errando, vê a grana ir embora todo mês sem aparente explicação.



Ele assevera que o primeiro passo é saber para onde vai seu dinheiro. Enxergar é o primeiro passo. Anotar os gastos pela natureza do pagamento. Não precisa ser uma planilha mirabolante, mas que o autor a compreenda. Se não sabe o destino do dinheiro não tem como mudar. Aluguel, feira, cafezinho, almoço, assinaturas mensais, Uber, delivery, “tomar uma” etc. Normalmente o indivíduo tem um susto quando pode olhar somados todos os seus gastos por tipo de consumo. A partir daí cortar o que não é essencial e também investigar alguns gastos que você nem lembra mais que possuía (Tais como débitos bancários automáticos ... para ilustrar o tema).



Outro ponto crucial consiste em “não pagar a todo mundo antes de se pagar”. Essa prática é um balizador para o acúmulo de riqueza. Separe no início do mês 10% (por exemplo) da sua remuneração e invista/guarde essa economia. Os 90% restantes será o capital disponível para o seu orçamento. Lembro que ele deve estar ajustado pelo corte de gastos. Itens que devem ser abandonados. A garimpagem para retirar o supérfluo, recomendada na fase anterior.



Nessa reserva não se toca (os 10% ou algo semelhante). É seu futuro!



Depois temos que esquecer a história de meta frouxa. “Quero juntar dinheiro”... isso não é meta!

Vou juntar 1.000 reais por mês para em 10 meses juntar R$ 10 mil ao final do período usarei para quitar uma intercalada de um imóvel. Isso é meta!



Meta “meia boca” igual a resultado vago.



Não trabalhar para pagar juros e sim para você. Buffett ensina que cartão parcelado, empréstimos pequenos ou grandes, crédito desnecessário, entre outros, tem um nome: Perda de liberdade. Juros pagos é dinheiro que vai embora antes de começar o jogo. Se você cair nesse quadro, anula qualquer possibilidade de seguir o preceito de “juntar” dinheiro. Para ter solidez, você separa antes, lembra? Sendo devedor contumaz, esqueça esse mandamento.



Poupar sempre. Mesmo que pouquinho. Não importa o valor e sim a consistência. Li um consultor de investimentos que professava “100 reais por mês durante anos é mais do que um valor grande aplicado pontualmente”. Riqueza começa no comportamento. R$ 1 mil em cinco anos vira R$ 80 mil, em dez anos somará mais de R$ 230 mil. O poder avassalador dos juros compostos não está no olhar cotidiano do iniciante.

Outra “dica”: Leia sobre finanças e afins. Conhecimento gera melhores decisões. E isso muda vidas.

Questione sempre seus gastos. Se eu fizer esse gasto ou tal investimento isso aproxima ou me afasta das metas.

Perguntar-se modifica a ordem das coisas.



O “Oráculo de Omaha” não passou, ileso, pelas crises financeiras de escala global dos séculos XX e XXI por sorte. Marcou sua trajetória, com tintas fortes, no respeito à manutenção de liquidez. Ter “caixa” é imperativo. Essencial possuir munição para vencer “guerras”.



Mr. Warren escolheu fomentar riqueza por meio de investimentos em ações de empresas produtivas. Decidiu planejar ao invés de especular. E na disciplina, encontrou o mantra vivo de uma filosofia de vida invejável.

Por fim, como corolário de sua linda jornada, a filantropia ativa que inspira nossa geração.

Por tudo isso: Escutemos o bom e velho Warren Edward Buffett!





* Contador, diretor do Instituto Brasileiro de Finanças - IBEF/PE e diretor do Grupo EQM.

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