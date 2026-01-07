"Esperança", a palavra para 2026

A- A+

As palavras comandam e irradiam sentimentos, podem ser discretas, silenciosas ou mesmo sonoras, estridentes como o grito de socorro ou celebração, Deus nos acuda! Ou hip, hip, hurra!

Os surdos-mudos também podem se utilizar da palavra, por leitura labial ou artefatos tecnológicos de última geração.

A palavra pode ser sacra, “milagre” a palavra de Deus, ou profana, do jeito que o “diabo” gosta pode ser curta ou longa quando composta por outras, no caso palavras, singular ou plural é a maior das ferramentas na interação entre os ditos humanos, pode ser importante, indispensável, capturando a atenção de todos, ou desprezíveis, desnecessárias, palavras ao vento, e ainda impróprias, equivocadas, ou ao contrário, pertinentes, oportunas, necessárias, palavra chave, jogo de palavras, para confundir, enganar, ou até mesmo para resolver questões dependendo do caso.

Palavras mágicas, usadas para convencer ou iludir, palavra para começar ou terminar, palavra final, palavra de compromisso, palavra de honra, palavra de rei, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

“Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo”, perdão!

Palavras lindas, confortantes, ternas, vida, paz, alegria, segurança, saúde, esperança, amor, ou a divina, palavra final, amém!

Palavras tristes, chorar, morte, guerra, doença.

Os terríveis confrontos globais, Rússia/Ucrânia, Gaza/Israel, EUA/Venezuela e outros eventos que criaram ou reciclaram palavras do ontem distante ou do hoje contemporâneo, tais como guerra, ataques, assassinato, destruição, morte, insensatez, retrocesso, maldade, barbaridade, crueldade, insanidade, continuam evoluindo, procurando novos alvos para alimentar o poder, oculto ou ostensivo dos donos do mundo, senhores do bem e do mal, ou melhor do mau.

Isto posto, a despeito dos tropeços que assistimos perplexos nestes primeiros passos de mais um ano que mal está começando, consagramos para alimentar nossa ingênua ilusão, a “esperança” como a palavra de abertura do ano da graça de 2026, esperança que é a última que morre, e, como tal, é nosso primeiro e último recurso, derradeira tentativa para um saudável recomeço, mais justo, mais humano, esperança por um porvir melhor, para Pernambuco, para o Brasil, para toda a humanidade, para nos dar a certeza de que a vida valeu e continua valendo a pena, Graças a Deus que ainda nos reste a esperança, vamos acreditar repetindo três últimas palavras,

Feliz ano novo!







