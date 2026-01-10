Esperança para a Venezuela

A- A+

Em vez de reconhecer o alívio que se anuncia para milhões de venezuelanos, em setores do debate público brasileiro há quem prefira deslocar o debate para atacar Donald Trump e os Estados Unidos, sob o argumento da “violação à soberania” venezuelana. Não entro nessa controvérsia aqui.

Registro apenas o essencial: quando um regime que esmagou seu povo cai, a primeira reação minimamente humana é reconhecer a esperança que se abre. O resto, muitas vezes, é escolha política — e, no Brasil, com frequência, escolha movida por preferência ideológica e cálculo eleitoral.

Participo do debate público há mais de três décadas. Entre os temas que acompanhei com maior inquietação está a Venezuela. Desde o início, critiquei o chavismo, o “novo constitucionalismo” latino-americano e a promessa do “socialismo do século XXI”.

Regimes que desprezam a sociedade aberta, a liberdade econômica, a propriedade privada e o pluralismo tendem ao autoritarismo — e, cedo ou tarde, ao colapso.

A Venezuela confirmou essa regra. Primeiro, pela captura institucional: tribunais domesticados, oposição constrangida, eleições convertidas em encenação. Depois, pela economia submetida ao aparelho político e aos seus interesses corruptos. Por fim, pela repressão como prática regular de governo.

Cabe registrar: mais uma vez, a tentativa de implantar um modelo socialista de Estado terminou em ruína social e política. O roteiro se repete: concentração de poder, privilégios de casta, escassez, censura e criminalização do dissenso. A tragédia venezuelana não é apenas um fracasso econômico; é uma degradação institucional deliberada.

O país também foi vítima da maldição do petróleo associada a um regime que usou a riqueza energética para perpetuar-se no poder e projetar influência. Enquanto o barril sustentava a fantasia, Chávez financiou aventuras políticas externas. No subsolo, avançava a construção de uma ditadura.

Com Maduro, a colapso. A Venezuela entrou para a condição de Estado falido. Quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país — perto de um quarto da população, conforme estimativas internacionais. Foi uma expulsão social em massa, com perda de capital humano e ruptura familiar.

Para manter-se, o regime endureceu.

Em 2024, no pico da repressão pós-eleitoral, registraram-se quase 2 mil presos políticos. Em paralelo, multiplicaram-se denúncias de prisões arbitrárias, tortura, violência sexual e desaparecimentos forçados, com atuação de aparelhos de inteligência.

Nesse contexto, a queda de Maduro encerra uma era. Não porque a Venezuela se reconstrua rapidamente, mas porque cai o principal obstáculo à mudança política. A esperança se mede em fatos: a libertação de prisioneiros políticos já está em andamento. Isso devolve vidas e abre espaço para recompor instituições, restaurar a liberdade de imprensa e de expressão, desmontar o Estado policial, preparar eleições livres e iniciar o retorno — ao menos parcial — de uma diáspora imensa.

Há também efeitos diretos para o Brasil. A Venezuela degradada não exportou apenas migração; exportou desordem. O território virou plataforma para economias ilícitas e redes criminosas. Para nós, isso se conecta à segurança na fronteira amazônica e ao combate ao crime transnacional.

Esse cenário exige revisão da política externa brasileira.

Até aqui, os governos do PT preferiram uma aliança ideológica que, na prática, deu oxigênio diplomático a um regime cada vez mais brutal. Permanecer na defesa do chavismo, hoje, é ainda mais vergonhoso.

O Brasil deve buscar entendimentos com os Estados Unidos, Colômbia e Venezuela. Deve ter altivez. O que ocorrer na Venezuela impactará nosso território, economia e segurança. Há espaço para o Brasil atuar na reconstrução, articulando integração econômica, energética, estabilidade regional e cooperação contra o crime transnacional.

Por fim, há uma nota pessoal. Estar certo após duas décadas de alertas não traz satisfação. A confirmação do diagnóstico é uma tristeza: miséria, medo e exílio. A queda de Maduro não apaga a tragédia, mas abre uma chance real de que dela surja um país democrático, livre e capaz de reconstruir a prosperidade. O caminho será longo, mas o primeiro passo foi dado.





* Ph.D em Ciência Política (NSSR – Nova York), doutor em Direito (FDR), professor da UFPE.



