Estação Central Ferroviária: resgate que cuida de nossa memória

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Em 1998, no cargo de superintendente geral da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), assumi a missão de coordenar a total recuperação da Estação Central Ferroviária de Pernambuco. E a fiz ao lado de preciosos companheiros de trabalho. O compromisso comum que nos movia sempre foi de preservar a memória desse valioso patrimônio de nossa história.

O foco absoluto do projeto foi devolver ao prédio a sua monumental arquitetura original de 1888. Para alcançar esse objetivo, contamos com a dedicação e o talento dos artesãos das oficinas metroferroviárias de Cavaleiro. Esses profissionais uniram a técnica e o amor à memória ferroviária local. O resultado foi uma réplica perfeita e histórica, confeccionada com precioso rigor estético.

O resgate do edifício garantiu a preservação de detalhes que marcam a identidade de Pernambuco. Décadas depois, esse trabalho contínuo de valorização do espaço ganha novos capítulos fundamentais. Recentemente, a reinauguração oficial do complexo foi brilhantemente destacada pela vice-governadora Priscila Krause. O ato simbolizou a devolução definitiva desse espaço requalificado aos cidadãos pernambucanos.

Em paralelo, o empenho da presidente da Fundarpe, Renata Borba, foi essencial para coordenar e equilibrar o cuidado com a preservação do estilo arquitetônico do passado aos detalhes nas obras dos tempos presentes. Sob sua gestão técnica, o Museu do Trem, sediado permanentemente nesse espaço histórico, passou por um profundo processo de modernização e atualização. Toda a sua estrutura foi revitalizada para oferecer uma experiência cultural contemporânea e acessível.

O acervo recebeu novas tecnologias, garantindo que as futuras gerações compreendam a força do transporte sobre trilhos. Com banheiros novos, climatização e segurança, o monumento preserva o passado mirando o futuro. Unindo o restauro de 1998 e as melhorias atuais, a antiga estação se consolida como orgulho cultural.

É nesse cenário revitalizado que o eco do passado ganha voz poética nas palavras de Ascenso Ferreira. Em seu célebre poema “Trem de Alagoas”, a locomotiva parece pulsar viva entre as paredes de ferro e pedra, gritando ritmada para a eternidade do nosso povo: “Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar…”

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