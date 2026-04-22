Estreitos geográficos e comportamentais

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Apertado, justo, limitado, o conceito de estreito é amplo, pode ser geográfico ou comportamental, no momento temos ouvido diuturnamente falar nos dois, um deles separando duas poções paralelas de terra, como o de “Ormuz”, estrategicamente administrado como elemento de reação e proteção bélica em situações de conflito global como o que ora atravessamos, bem como a outra espécie de estreito, igualmente limitado, pequeno e por vezes injusto e doentio no sentido comportamental, na manifestação dos carentes, perigosos, desprovidos do elemento essencial à prática da interação harmônica entre os povos, a despeito do importante posto global que o destino lhes confiou.

Como o estreito geográfico é difícil de mudar, talvez o estreito comportamental seja passível de mudança, pela democrática alternância de poder ou como efeito de tratamento psiquiátrico, didaticamente compreendido na arte de pacificar, oposto de convulsionar em substituição ao exercício praticado no teatro de Ormuz aterrorizando e expandindo o triste contexto global.

É preciso fazer os “greats” gestores do momento compreenderem a magna importância da pacificação, sejam nos aspectos pessoais ou coletivos, promovendo e facilitando a interação entre os povos, pacificar é atitude do bem que tanta falta nos faz nos dias de hoje, aqui dentro de casa ou lá fora, o gesto, a tolerância e compreensão às razões da controvérsia ou contraditório, por vezes fruto de credo e cor, indeléveis a qualquer abordagem agressiva ao semelhante em desespero indefeso por medo, fome, sem alternativas de sobrevivência, cuja solução de caráter no mínimo humanitário não seja o matar, apresentando triunfalmente as cabeças dos decapitados como troféu ao insano aplauso da plateia ensandecida.

Vale chamar atenção dos loucos, surdo mudos poderosos pela capacidade de matar o próximo, que a única maneira de se destacarem num futuro muito mais próximo do que imaginam por não serem matusaléns do século XXI, é como salvadores, bem feitores, gestores da construção da paz, do bem comum, mas não da agressão, do ódio, da raiva e destruição, que saibam ouvir melhor do que falar, sorrir mais do que chorar, na utópica certeza de que ainda tenham chances de um amanhã saudável, física e mentalmente, quem sabe,saboreando com amigos um hambúrguer com coca light depois de uma animada partida de golf em Mar a Lago.

Obervamos, que se quisermos saber do que o homem é capaz de fazer, de bom ou de mau no presente, é de todo preciso e recomendável olhar para trás, e saber o que ele já fez no passado, de sorte a não surpreender-nos e nos prepararmos para o que der e vier.

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