A- A+

A ética nos negócios e nas práticas comerciais (ENPC) é um tema cada vez mais relevante no cenário global e vem ganhando destaque no atual mundo corporativo de negócios. A ENPC refere-se ao conjunto de princípios e de valores morais que orientam a conduta de uma empresa. Esses princípios regem todos os aspectos da vida da empresa, incluindo sua interação com os funcionários e terceiros (stakeholders).

A ENPC vai além das regras legais e visa a propagação da transparência e a adoção da integridade, da equidade, da honestidade e da responsabilidade corporativa e social. Isso significa dizer que o comportamento ético dentro e fora das empresas não se limita apenas ao cumprimento de leis e regulamentos, mas envolve a adoção de princípios morais e valores que guiam as decisões empresariais e a forma como uma empresa se comporta diante da sociedade em geral, em função de que ela impacta diretamente na reputação e na sustentabilidade do negócio no mercado.

Uma abordagem ENPC contribui para a construção de relacionamentos de confiança, não apenas com os clientes/consumidores/fornecedores (CCF), mas também com todos os envolvidos, tanto direta, quanto indiretamente, nas atividades operacionais.

Empresas que adotam práticas éticas tendem a ter um ambiente de trabalho mais harmônico, resultando em maior produtividade e satisfação dos colaboradores. Além disso, a ENPC contribui para a lealdade dos CCF, que estão cada vez mais atentos às práticas das empresas e preferem aquelas que alinham lucro com responsabilidade corporativa e social. Os desafios enfrentados pelas empresas, em relação a ENPC, são muitos.

Questões como práticas ilícitas, concorrência desleal (dumping), corrupção, exploração do trabalho, desrespeito ao meio ambiente e marketing enganoso são apenas alguns exemplos que podem prejudicar uma atividade empresarial. Portanto, é importante que as empresas formalizem seu código de ética, de acordo com sua peculiaridade e cultura organizacional. Além da existência de um código de ética, elaborado com clareza, a empresa precisa demonstrar como ela se comporta efetivamente perante questões eticamente reprováveis.

Não basta apenas parecer ser ético. É fundamental ser efetivamente ético de forma prática. Enfim, a ENPC não é apenas uma obrigação legal, mas uma necessidade estratégica para a sobrevivência e crescimento das empresas no mundo corporativo contemporâneo. Por isso, trabalhar com responsabilidade, conduzir os negócios de forma justa e tratar as pessoas com dignidade e respeito, dentro dos princípios éticos, promove um ambiente seguro e saudável e eleva a qualidade da marca da empresa.





* Consultores e conselheiros de empresas.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também