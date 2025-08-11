Eu sou um cara intelijumentsky  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Dizer que Pindorama está em guerra é redundância, é conjuntivite na vista. Este reino sempre foi bom de guerra, principalmente para matar seus compatriotas. No Arraial de Canudos houve a grande guerra, relatada em “Os Sertões” de Euclides da Cunha e na Guerra do Fim do Mundo, de peruano Vargas Llosa.

Anos 1896-1897, amontoados na localidade Monte Belo, depois chamada de Canudos, afugentados pela seca, pela opressão dos fazendeiros e da Igreja Católica retrógrada, milhares de sertanejos famélicos reuniram-se em torno do beato Antônio Conselheiro, na comunidade de Monte Belo, depois chamada de Canudos, nos grotões de Bahia. Plantavam milho e feijão, as mulheres catavam piolho nos meninos e de noite faziam os maridos gemer sem sentir dor. Mas, cometiam grandes pecados: não pagavam impostos, não assistiam às Missas, ignoravam as leis da nascente República. Disseram que os beatos ameaçavam a estabilidade democrática da República.

Ao final de várias expedições, tropas federais sangraram, matavam e esfolaram cerca de 20 mil jagunços. Isto mesmo, sangraram e esfolaram. A plicaram a “gravata vermelha”, degola de jagunços, em nome da estabilidade democrática da República.

OoO

Agora o Pastoril do Cordão Encarnado decretou guerra mundial contra o Império Capitalista Ianque, contra a Otan, contra a hegemonia do dólar e contra os argonautas bilionários das Big Techs. As tropas vermelhas irão ocupar a White House, o Pentágono, a Trump Tower e Vale do Silício. Os guerrilheiros do MSTS e similares irão exterminar a indústria do agro. Somente haverá paz mundial quando o último imperialista for enforcado nas tripas do último magnata da NYSE – New York Exchange – a Bolsa de Valores da Big Apple. Será proclamado o assalto aos céus para implantar a utopia socialista. A moda da URSS?

OoO

Especialistas em guerra alertam para um grande risco: e se o Pastoril do Cordão Encarnado for vitorioso na big guerra mundial contra o imperialismo? Este é o grande perigo. O que fazer com dezenas de trilhões de dólares de reservas cambiais, a começar pelo Império Capitalista Comunista da China?

OoO

O que seria das dentaduras, aliás, das ditaduras, se não fossem os cintos de castidade?! Ditaduras e cintos de castidade são primos siameses. Eu gostaria de entender o que significa a expressão soberania nacional. Silenciar, prender sem julgamento, multar e censurar opositores, veja, isto é o exercício de soberania? Ok, eu sou um otário.

OoO

Este Reino de ante mais de três séculos o Império verde-amarelo exerceu a plena soberania ao importar a escravizar seres humanos da África por terem excesso de melanina na pele. A Santa Madre Igreja Católica Apostólica apoiou e incentivou o exercício da soberania das nações escravagistas

OoO

Esta Terra de Vera Cruz hoje está solidária com o regime terrorista de Nicolas Maduro e já proclamou mil vezes que esta é uma questão de soberania interna da Venezuela. Oh soberania, quantas patifarias são usadas em seu nome!

Desculpem leitores, eu sou meio intelijumento, não entendo bem esses babados.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também