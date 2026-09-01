Eu vi o mundo... ele começava em Pernambuco

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A discussão sobre os campeonatos estaduais vem de longe. Quase trinta anos atrás, o jornalista Juca Kfouri já indagava “por que continuar disputando torneios que havia muito tinham perdido a razão de ser” (Folha de S. Paulo, 14/03/1998).

A preocupação era com o nosso calendário. Até que a consciência se espalhou e os torcedores dos grandes clubes passaram a enxergar os estaduais como um estorvo. Daí os estádios vazios, a audiência em queda e a indiferença até diante do título — quando muito, comemora-se a estreia de um Pedro Lima ou Zé Lucas.

A resposta da CBF foi apertar os estaduais. Basicamente, reduziu o número de partidas e permitiu que o Brasileirão e a Copa do Brasil começassem mais cedo.

Isso explica por que o último Pernambucano teve só oito clubes e, como outro lado da mesma moeda, por que clubes tradicionais como Central, Petrolina e Salgueiro ficaram de fora.

O Sport jogou só 11 partidas para ser campeão, o que significou menos chances para quem vive do futebol, sobretudo no interior — sim, estou falando do ambulante que vende cerveja, do catador de latinha, do senhorzinho do amendoim.

Seria possível dar novo fôlego ao Estadual sem bagunçar o calendário? A Federação Pernambucana parece ter uma resposta, ao menos pela repercussão positiva do anúncio do próximo Pernambucano.

Do menor campeonato de sua história, em 2026, o Pernambucano salta para o maior de seus 113 anos. Serão 31 clubes, com início em outubro e término em março de 2027.

Serão dois turnos. O primeiro começa ainda neste ano, com 24 clubes que não disputaram o último Pernambucano (a exceção é o lanterna Jaguar). Estão aí Afogados, América-PE, Central, Íbis, Petrolina, Porto, Salgueiro. Na prática, é a velha Segundona de cara nova.

Os 24 clubes serão separados em quatro grupos, conforme a região de cada um: Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Ninguém precisa mais atravessar o estado para jogar e as rivalidades entre vizinhos darão mais tempero às disputas.

Dentro de cada grupo, todos jogam contra todos e os dois melhores avançam às oitavas, depois às quartas e, por fim, quatro clubes disputarão o quadrangular final. Os três primeiros garantirão vaga no 2º turno, onde se juntam aos sete melhores do último Pernambucano: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória.

Daí em diante, teremos dez clubes, divididos em dois grupos de cinco. Os três melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, com os líderes saltando direto às semis e os confrontos disputados em ida e volta. Na prática, Sport, Náutico ou Santa Cruz pode levantar a taça disputando apenas nove partidas.

Um Pernambuco raiz, com os principais clubes do Estado, rivalidades locais e muito mais apelo comercial. Tudo isso sem espremer ainda mais o calendário dos grandes clubes.

Se tudo der certo, há boas chances de a CBF importar o modelo para outros estados. Eu vi o mundo... ele começava em Pernambuco.



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