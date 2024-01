A- A+

Opinião Eua voltam a ameaçar o Irã O Irã é o principal obstáculo para as campanhas militares dos EUA no Oriente Médio

Tão logo o presidente Donald Trump assumiu o poder em Janeiro de 2017, os EUA bombardearam 3 países em 3 meses consecutivos: Iêmen, Afeganistão e a Síria. O discurso utilizado por Trump na campanha presidencial sobre se isolar internacionalmente para cuidar dos assuntos internos de seu país caiu por terra porque o modelo de crescimento praticado pelos EUA está inexoravelmente ligado ao imperialismo, uma forma de dominação global que está baseada em uma estrutura de dominação global que permite aos Estados Unidos exercerem o status de potência mundial na política, no militarismo e na economia internacional.

O sistema de relações internacionais criado no pós-guerra é moldado por instituições multilaterais nas quais os Estados Unidos possuem proporcionalmente maior poder de decisão. No Conselho de Segurança da ONU, cuja função é punir líderes e países que não cumprem as normas impostas pela ONU, os EUA possuem assento permanente com direito a veto. Na OTAN, aliança militar criada em 1949 com o propósito de unir

os países capitalistas contra a União Soviética, os Estados Unidos lideram a aliança por serem os maiores financiadores das despesas militares e por serem militarmente superiores em relação aos demais membros. A aliança se manteve após o fim da URSS, mudando apenas o alvo a ser combatido.

Antes eram os comunistas, hoje o alvo da aliança militar é qualquer país que tenha o potencial de ameaçar a ordem mundial estabelecida no pós Guerra Fria.

Podemos citar como exemplo a discussão debatida na ONU de invadir o Iraque em 2003. O órgão vetou a invasão norte-americana no país de Saddam Hussein, mas os Estados Unidos não obedeceram e tiveram o apoio da Inglaterra na invasão do Iraque. Por ser uma potência militar hegemônica na época, nenhuma outra nação signatária da ONU teve condições de desafiar os EUA. Dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas Rússia e China se opuseram à guerra do Iraque, mas não conseguiram por meio da força dissuadir os EUA.

A questão nuclear no mundo é regulamentada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), sediada em Viena e fundada em 1957. Teoricamente seu propósito visa conter a proliferação de armas nucleares e evitar que armas de alto potencial destrutivo caiam em mãos de grupos clandestinos. Daí a necessidade de inspetores da Agência exigirem visitas periódicas em países que estejam desenvolvendo algum tipo de programa nuclear para verificar se o investimento em tecnologia nuclear está sendo direcionado para fins pacíficos ou militares. Geralmente os países que investem em tecnologia nuclear são transparentes na condução de suas pesquisas. O problema ocorre quando a AIEA desconfia de algum país que esteja desenvolvendo tecnologia para enriquecer urânio. Se um determinado país não tiver autorização para desenvolver o enriquecimento de urânio, a AIEA poderá aplicar uma série de restrições internacionais que colapsará a sua economia interna, seja pelo isolamento diplomático ou pelo congelamento de reservas internacionais. Tais decisões passam pelo Conselho de Segurança da ONU, ou seja, a Agência Internacional de Energia Atômica é uma instituição de caráter multilateral, mas que integra a estrutura de dominação global liderada pelos Estados Unidos e pelas potências europeias. Os países que integram o sistema de relações internacionais na qual os EUA se projetam de forma hegemônica acabam

por terem seus níveis de soberania relativizados ou bastante reduzidos devido às regras internacionais impostas pela ordem internacional vigente. No caso da AIEA, quem assina o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) fica proibido de desenvolver armas nucleares ou aplicar qualquer tecnologia nuclear para fins militares. A consequência imediata do TNP é o desequilíbrio de poder no mundo entre os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Inglaterra, França, Rússia e China), todos detentores de armas nucleares, e os demais países que, por imposição internacional, ficam impedidos de investir em armas nucleares para pelo menos afirmar a soberania nacional. Em outras palavras: os membros do Conselho de Segurança da ONU não obedecem às próprias regras que criam, o que gera uma disparidade em momentos de conflito entre nações, pois os detentores de armas nucleares não abriram mão dos seus arsenais depois da TNP.

O domínio do ciclo de enriquecimento de urânio é fundamental não apenas para produzir energia nuclear, mas para produzir armas nucleares, que necessitam de 90% de urânio enriquecido. Países que dominam o ciclo de enriquecimento de urânio estão tecnicamente habilitados para produzem bombas nucleares. É neste quesito que o Irã virou notícia na imprensa mundial. Desde o Governo do presidente Mahmmoud Ahmadnejad (2005-2013), o Irã começou a investir pesado na técnica de enriquecimento de urânio para diminuir a dependência em relação às encomendas vindas do exterior. Dado o fato de que o Irã estava sob sanções econômicas desde a Revolução Islâmica de 1979, seria praticamente impossível para o país adotar algum modelo de desenvolvimento interno estando subordinado às regras internacionais impostas pelas potências ocidentais via Conselho de Segurança. O presidente Ahmadnejad determinou a aceleração do programa nuclear iraniano muito em função do contexto geopolítico do Oriente Médio. Após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001, o presidente George W. Bush inaugurou uma campanha de combate ao terror elencando um conjunto de países que, mediante critérios ideológicos, foram acusados de estarem envolvidos com o atentado das Torres Gêmeas: Iraque, Irã e Afeganistão. Em 2001 os EUA invadiram o Afeganistão; em 2003, invadiram o Iraque. Ambos os países fazem fronteira com o Irã e estavam sob ocupação militar em caráter permanente. Os fatos mostram que o programa nuclear iraniano foi

importante para dar ao país capacidade dissuasória para se proteger de uma eventual intervenção militar dos EUA ou da OTAN. No entanto, os EUA continuariam a utilizar todos os instrumentos de pressão para obstruir a economia do Irã para além das sanções econômicas.

Durante a visita à Arábia Saudita para fechar uma venda de armamentos em 110 bilhões de dólares, Trump flertou com a ideia de desfazer o acordo nuclear iraniano que foi selado na gestão de Barak Obama. O acordo foi mediado pela França, Alemanha e Inglaterra e que permitiria ao Irã desenvolver a tecnologia de enriquecimento de urânio para fins pacíficos.

No entanto, Trump ressuscitou a retórica de ameaça nuclear promovida pelo regime xiita, alegando que o acordo precisaria ser desfeito para a segurança do mundo. Em visita a Israel, o presidente americano afirmou que o regime sionista e a Arábia Saudita deveriam se unir para não permitir que o Irã obtivesse armas nucleares.

Sem qualquer motivo justificável, Trump impôs novas sanções ao país, uma atitude contra-producente em relação ao acordo nuclear que foi fechado com o presidente anterior, Barack Obama. Só que desta vez o efeito seria menos danoso, dada a aproximação do Irã com a União Europeia, uma das principais parcerias comerciais dos iranianos. Empresas como a TOTAL e Alstom, ambas francesas, tem selado contratos de prospecção de petróleo no país.

Sanções ao Irã sob pretexto de evitar uma corrida armamentista nuclear é não reconhecer a soberania do país e a importância da energia nuclear no mundo moderno. Fonte: Deutsche Welle

Desde o mandato do então presidente Mahmmoud Ahmadnejad (2005- 2013), O Banco Central iraniano vem gradativamente substituindo suas reservas internacionais de Dólar para o Euro e sua composição tem se diversificado na medida em que o país passou a aceitar o Euro como moeda de troca para a venda de petróleo. Este pode ser provavelmente o principal motivo pelo qual os EUA querem a todo custo enfraquecer o Irã, pois o aumento da demanda pelo Euro iria de imediato desvalorizar o Dólar e competir pelo mesmo espaço econômico. Se isso ocorrer, os EUA terão dificuldades de captar recursos para financiar a sua dívida pública, que ultrapassou 33 trilhões de dólares. Mais que isso, isso poderia incentivar uma corrida pelo Euro e consequentemente colapsar o Dólar, que desde Bretton Woods é utilizada como moeda de reserva internacional. Cabe lembrar que em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque pela mesma razão: evitar a desvalorização do Dólar frente ao Euro porque o presidente Saddam Hussein havia se aproximado da União Europeia para acumular reservas em Euro para financiar as importações de itens de caráter humanitário. Em Novembro de 2000, Saddam Hussein afirmara que aceitaria o Euro para a venda de seu petróleo. O Euro, em 2002, se valorizou 20% frente ao dólar e provocou uma fuga de capitais para fundos de investimentos com reservas em moeda europeia. A partir deste momento, o então presidente George W. Bush intensificou uma campanha feroz mundo afora para classificar o regime de Saddam Hussein como uma ameaça ao mundo por supostamente possuir armas de destruição em massa. Após a invasão no Iraque, verificou-se de que Saddam Hussein não possuía armas de destruição em massa, nem convencional, nem química nem nuclear. Como dizia Marx, a história acontece como farsa e se repete como tragédia.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

OPINIÃO Onde eu vou morar quando crescer?