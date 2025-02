Exercício físico e estilo de vida saudável: um impacto positivo na saúde mental

A- A+

A saúde mental tem sido uma preocupação crescente no Brasil e no mundo, especialmente em transtornos como ansiedade e depressão, figurando entre as principais causas de incapacidade ocupacional. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 15,5% dos brasileiros enfrentarão a depressão ao longo da vida, e os transtornos mentais, de forma geral, representam um dos maiores desafios para a saúde pública. No entanto, estudos mostram que um estilo de vida saudável, aliado à prática regular de exercícios físicos, pode atuar como um fator protetor e auxiliar no tratamento dessas condições.



O papel do estilo de vida na saúde mental

O estilo de vida moderno, caracterizado por alta carga de estresse, má alimentação e sedentarismo, contribui diretamente para o aumento dos casos de doenças mentais. Fatores como desemprego, desigualdade social e o uso excessivo de tecnologias também exercem um impacto significativo sobre o bem-estar psicológico.

Especialistas alertam que mudanças simples nos hábitos diários podem trazer grandes benefícios à saúde mental. A adoção de uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas regulares e o gerenciamento adequado do estresse são algumas das estratégias que ajudam a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade de vida como um todo.

Exercício físico como aliado da mente

Diversos estudos científicos apontam que a prática de exercícios físicos libera neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis por regular o humor e proporcionar sensação de bem-estar. Segundo a OMS, indivíduos fisicamente ativos apresentam menor risco de desenvolver transtornos mentais, além de experimentarem melhoras na autoestima, na qualidade do sono e no controle do estresse.

A prática regular de atividades como caminhada, corrida, musculação e yoga tem mostrado efeitos positivos na redução dos níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, além de favorecer a neuroplasticidade, promovendo adaptações positivas no cérebro.

“Além dos benefícios físicos, o exercício cria uma rotina estruturada e um senso de propósito, elementos essenciais para quem busca melhorar a saúde mental”, explica o personal trainer especialista em fisiologia do exercício, Rairtoni Pereira. “A interação social promovida por atividades em grupo também contribui para reduzir o isolamento e fortalecer a resiliência emocional”, completa.

Mudança de hábitos: por onde começar?

Para quem deseja adotar um estilo de vida mais saudável, pequenas mudanças na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde mental. Algumas recomendações incluem:

Praticar exercícios regularmente, mesmo que por poucos minutos ao dia;

Investir em uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e proteínas de qualidade;

Priorizar o sono adequado, mantendo horários regulares para dormir e acordar;

Gerenciar o estresse por meio de técnicas de relaxamento, como meditação e respiração consciente;

Buscar apoio profissional, caso os sintomas de ansiedade ou depressão persistam.



A saúde mental está diretamente ligada às escolhas diárias, e a prática de exercícios físicos pode ser um poderoso aliado no enfrentamento dos desafios emocionais da vida moderna.



* Personal trainer e fisiologista.



