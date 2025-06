A- A+

opinião Experiência do cliente e comunicação omni-channel: estratégias de valor para o setor financeiro

No setor financeiro contemporâneo — altamente regulado, competitivo e impactado por avanços tecnológicos — a experiência do cliente (Customer Experience - CX) tornou-se um pilar tão relevante quanto os próprios produtos e serviços oferecidos. Bancos e instituições financeiras que ainda enxergam a experiência do cliente como um apêndice da operação correm o risco de perder espaço para players mais ágeis e centrados no consumidor.



Mais do que executar transações ou acessar linhas de crédito, os clientes de hoje esperam uma jornada fluida, personalizada e segura. Segundo pesquisa recente da FICO, 62% dos entrevistados afirmam que a qualidade da experiência é tão importante quanto os serviços bancários, e 26% a consideram ainda mais crucial. O dado deixa claro que colocar o cliente no centro da estratégia deixou de ser tendência — passou a ser uma necessidade competitiva.



O que define uma experiência relevante?



Entender o que de fato importa para o cliente é o ponto de partida. Entre os aspectos mais valorizados estão:



- Facilidade de uso dos canais digitais (33%) – Um app ou site confuso pode minar rapidamente a percepção de qualidade, mesmo diante de boas condições financeiras.

- Empatia no atendimento (26%) – A humanização no contato, mesmo nos canais automatizados, fortalece vínculos e confiança.

- Personalização de ofertas e serviços (20,9%) – Os clientes valorizam quando percebem que a instituição compreende suas demandas e oferece soluções adequadas.

- Transição fluida entre canais (13,5%) – Do chat no app ao atendimento presencial, passando pelo telefone ou WhatsApp, o cliente espera uma experiência sem atrito, com continuidade e contexto.



Perfis diferentes demandam abordagens diferentes. A pesquisa revela, por exemplo, que clientes de menor renda priorizam apps intuitivos (45%), enquanto os de maior renda valorizam a empatia (35%). A faixa entre 35 e 44 anos é a que mais se destaca na valorização da CX — um público decisivo para fidelização e expansão de carteira.



Comunicação omni-channel: muito além da presença



A comunicação eficiente com o cliente deixou de ser uma via unilateral. Hoje, exige personalização, moderação e inteligência de dados. Embora 75% dos consumidores afirmem que a frequência atual de mensagens bancárias está adequada, isso não significa que o modelo deva ser replicado de forma padronizada. Pelo contrário: é preciso entender o conteúdo certo, pelo canal certo, no momento certo.



- Alertas de segurança ou transações suspeitas – 44% preferem receber por SMS, o que exige canais seguros e integrados com sistemas antifraude.



- Novas ofertas ou produtos – 49% indicam o e-mail como canal preferido, reforçando que comunicações promocionais devem ser menos invasivas e mais informativas.



Essa diferenciação demonstra que a comunicação eficaz no setor financeiro não é sobre quantidade, mas sobre relevância contextual.



Como construir uma jornada coesa



A aplicação de dados e inteligência analítica é o grande diferencial entre instituições que apenas operam e aquelas que de fato se conectam com seus clientes. Isso exige:



- Mapeamento de jornadas e pontos de contato;



- Análise preditiva de comportamento;



- Escolha criteriosa de canais com base no perfil do cliente;



- Monitoramento constante da experiência e da satisfação.



O conceito de Omnichannel vai muito além da presença multicanal: trata-se de oferecer uma experiência integrada, fluida e consistente, independentemente de onde e como o cliente inicia a interação.



Segurança digital: o alicerce invisível da confiança



Com a digitalização acelerada, a segurança tornou-se indissociável da experiência do cliente. A expectativa por agilidade precisa vir acompanhada de garantias robustas contra fraudes, vazamento de dados e ataques cibernéticos.



Investimentos em soluções de monitoramento, biometria comportamental, autenticação forte e machine learning aplicado à prevenção de fraudes são fundamentais para garantir a confiança — ativo mais precioso no relacionamento entre bancos e seus clientes.



A nova fronteira da competitividade



Para os líderes do setor financeiro, investir em Customer Experience e Comunicação Omni-Channel é investir diretamente na longevidade e lucratividade da instituição. A personalização, a fluidez nos canais e a segurança da jornada impactam diretamente na retenção, no cross-sell e no fortalecimento da marca.



Em um ambiente regulatório exigente e de margens estreitas, os bancos que conseguirem unir tecnologia, empatia e inteligência de dados sairão à frente. Oferecer atendimento ágil, relevante e seguro não é mais diferencial — é pré-requisito para quem deseja crescer com sustentabilidade.





