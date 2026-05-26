Exterminadores do futuro

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Este artigo não é sobre o filme de Arnold Schwarzenegger, em que um humanoide, quase indestrutível, vem do “futuro”, para o “passado”, com a missão de impedir que um outro “homem-máquina”, representante do “mal”, assassinasse uma mulher que ainda iria gerar uma criança que, quando adulto, no futuro, combateria uma estrutura de inteligência artificial que pretenderia causar o holocausto nuclear.



A reflexão que quero provocar também não é sobre “heróis improváveis”, “luta do bem contra o mal” ou “conflitos, nucleares”, potencialmente destruidores do mundo.

Este artigo é sobre “roubo”, mas não no sentido literal do termo.

O “roubo” sobre o qual falo é o que vem sendo, vagarosa e silenciosamente, aplicado às próximas gerações de brasileiros, que, cada vez mais, têm a sua perspectiva de futuro e chance de vida estruturada e bem-sucedida duramente ameaçadas pela recorrente má condução política, administrativa, legislativa e judicial de nosso país.



Falo de políticas públicas e legislativas equivocadas (ou da falta delas), de ativismo judicial, da ideologização de questões técnicas, de leis casuísticas e demagógicas, de irresponsabilidade fiscal, de disfunção institucional, de corrupção sistêmica, de politização da ciência e do ensino, do lobby contra o interesse público, da criminalização do livre pensamento, assim como do aparelhamento das carreiras de estado.



O “roubo do futuro” de nossas próximas gerações está em programas sociais sem porta de saída, como o eterno “bolsa família”, obstáculos à construção de infraestrutura, por conta de debate sobre o que são (ou não) as terras dos chamados “povos originários”, obstáculos à exploração de riquezas, a pretexto de “proteção” ao meio ambiente, educação militante e partidária nas escolas, gastos públicos além do útil e necessário ao povo,

carga tributária abusiva, burocracia sufocante, máquina pública inchada, desrespeito à propriedade e à liberdade, Lawfare, concentração de poder e o seu uso como atributo pessoal, sobretudo pela nomeação de

amigos e aliados aos cargos mais importantes da república, especialmente para a suprema corte, dentre outros inúmeros absurdos que ocorrem diariamente.



As distorções acima destacadas, que não são poucas (e não são as únicas), vão muito além de seus efeitos imediatos e do mal que são em si mesmas, pois fazem do estado brasileiro um indesejável “exterminador do futuro” das próximas gerações.

Isto porque, elas impedem o país de se desenvolver consistentemente, criam uma ambiente de disputa por poder quase selvagem, violam a liberdade e a autonomia do povo em geral e geram insegurança jurídica e imprevisibilidade, que afastam investidores, desestimulam o empreendedorismo e estão criando uma povo sem senso crítico algum, despreparado intelectualmente, exposto ao vício e dependente desse estado que não vale o quanto pesa.



Não atribuo os problemas que massacram o povo e o país a esse ou aquele político ou a qualquer partido ou determinada autoridade isoladamente.

O caso Master, os fundos eleitorais e partidários, as emendas parlamentares, o compadrio entre poderes e as alianças políticas por conveniência, apenas para ficar em alguns poucos exemplos, mostram que há mais semelhanças entre os ditos “antagonistas” do que as eventuais diferenças entre eles.

A verdade é que, em essência, o “roubo do futuro” das novas gerações transcende qualquer governo, autoridade, partido ou políticos isoladamente considerados.



Quem dirigiu (ou dirige) o país, uns mais, outros menos, têm a sua “quota-parte” no que são as causas e os efeitos do patrimonialismo, do corporativismo, do ativismo, da carência dos serviços públicos, da incompetência, dos privilégios, das injustiças, do aparelhamento e da inércia que nos atrasam, como se tudo isso fosse uma “característica” do Estado brasileiro.

A sociedade em geral, por sua vez, é vítima, mas também é algoz disso tudo, na medida em que “aceita”, passivamente, o quadro disfuncional ora vivido, e “fecha os olhos” para os mal feitos daqueles pelos quais “torce” e elege como “salvadores da pátria”.



Nada obstante esse “roubo do futuro”, que ataca as chances de quem ainda está por vir, paradoxalmente, talvez, a única solução para o Brasil sejam as próximas gerações, que, aos trancos e barrancos, precisam despertar e agir, pois são elas que irão pagar o preço do que acontece agora, que, nós, os mais velhos, não estamos conseguindo resolver.

Que Deus proteja a nossa juventude e ilumine o caminho do Brasil.



* Advogado de empresas - Contencioso e Consultivo. Sócio do GCTMA, ex-procurador do estado de Pernambuco, conselheiro de Administração - IBGC - in/edoftarmouryneto / @edoftarmouryfn / @mouryneto



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