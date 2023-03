A- A+

ISLÂNDIA X BRASIL - Há um bom filme dinamarquês/islandês (Terra de Deus) dirigido pelo islandês Hlynur Pálmason, que mistura história com ficção. O título, pra mim, era pra ser Terra Volátil. A Islândia é uma grande ilha vulcânica localizada no Atlântico Norte a 300 km da Groenlândia. Tem uma renda per capita de quase US$ 70 mil, o salário mínimo de US$ 2.380, a expectativa de vida de 83 anos (as mulheres vivem mais) e a maior fonte de renda é o turismo. Vamos para o Brasil: renda per capita de US$ 7.500, expectativa de vida de 77 anos, salário mínimo de US$ 250 e o turismo representa 8% do bolo. FADA MORGANA – Criou-se história sobre o Rei Artur, de como tornou-se rei (quase todo mundo deve conhecer o episódio da espada na pedra), dos cavaleiros da Távola Redonda etc. Não há consenso se é verdadeira ou não. O certo é que continua sendo cultivada mundo afora. No meio da trama, há a fada Morgana, meia-irmã do rei, e que tinha o poder de produzir efeito óptico e mudar a aparência de coisas e pessoas, dando novas cores e formatos, criando miragens e levando incautos a cair no buraco, porque viram terra firme; ou se chocarem com um iceberg, porque viram mar aberto e tranquilo; ou se apaixonarem por (não vou dizer o nome, nem a pau) porque acreditaram estar diante da Scarlett Johansson. A “fada” saiu da sua terra e fincou sua marca, produzindo efeito óptico (Princípio de Fermat), no Estreito de Messina, entre a Calábria e a Sicília. Foi mais longe: na gélida Antártida e no calor do deserto do Saara. Há especulações que a “fada” também foi uma das responsáveis pelo naufrágio do Titanic. Com que propósito? MIRAGENS TROPICAIS – O brasileiro crê e vê miragens, ao contrário da Islândia, onde as adversidades do solo e as condições climáticas obrigaram os de lá a criar condições para o sustento. Cá, nestas terras que foram do pau-brasil, o solo é fértil (“em se plantando tudo dá”), o clima é bom, não há furacões e os terremotos não provocam grandes estragos. Se a fada esteve por este Brasil inzoneiro, alguém lhe passou a perna: ela comprou uma ilha de 20ha de terras cultiváveis, entre o litoral potiguar e Fernando de Noronha. Zangada, foi embora e jogou uma praga. Depois direi qual, nos mínimos detalhes. SEE YOU LATER – Por precaução, diante do que estamos vendo, decidi mudar, mas não vou para a Islândia. Estou pensando em cumprir a outra metade da jornada que pra mim foi programada, em Xangri-lá (1) - não a gaúcha, a outra, que fica no Himalaia. Lá, dizem, tudo funciona; aliás, quase tudo. Fiquei com uma dúvida: qual o valor do real em relação à moeda daquela terra? (1) Há um município gaúcho com o nome de Xangri-lá, que fica a cerca de 130km de Porto Alegre.

*Executivo do segmento shopping centers

