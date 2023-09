Faraó Dom Luís Ramsés quer dobrar a meta do tri

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Pintados de urucum vermelho de guerra e reunidos em torno dos seus umbigos, os caciques da tribo do cordão encarnado decretaram, em nome de 215 milhões de brasileiros: o guru vermelho deve ser ungido para o quarto mandato. Depois, quando estiver com a idade de Matusalém, irá dobrar a meta do tri e perpetuar-se no poder, até virar múmia. Será o faraó Dom Luís Ramsés I.

OoO

URSAL - União da Repúblicas Socialistas da América Latina, mais que uma sigla, é um projeto de poder globalista. O mega projeto geopolítico abaixo da Linha do Equador é compensar em conquistas o espaço perdido no Leste Europeu depois da debacle da União Soviética.

OoO

A criação de uma moeda alternativa também faz parte do projeto globalista/socialista. Mas, com que roupa? Com quais reservas monetárias? A moeda da Argentina é uma ficção, mas o lobby ideológico bilateral funciona. A Casa de Misericórdia da Moeda vai fazer um empréstimo, a bem dizer, uma doação de 600 milhões de dólares a título de financiamento de exportações para a Argentina. Esta é a crônica de um calote anunciado.

OoO

Retóricas anti-imperialistas não pagam exportações, não geram renda nem financiam projetos de investimentos. Exportadores vivaldinos vão mamar os recursos dos cofres nacionais. O BNDES não tem dinheiro para ampliar e expandir o Metrorec – Recife sucateado, mas desde já está garantida a grana para financiar as ditaduras comunistas decadentes da América Latina.

OoO

O Papa, chefe de Estado do Vaticano, casa e batiza até fazer a viagem final ao Planeta Eternya. Do alto da minha condição de ex-coroinha do Instituto São Vicente de Paulo e frequentador da Capelinha da Jaqueira, sugiro ao Papa globalista Francisco penitenciar-se publicamente, por lavar as mãos diante das perseguições e torturas cometidas pelo herege comunista Daniel Ortega contra padres e bispos da Nicarágua.

OoO

Guru supremo da seita do cordão encarnado, o barbudo verde-amarelo anuncia: “He-Man, eu tenho a força, pelos poderes de Grayskull! Unidos venceremos a semente do bolsonarismo”. E flameja sua espada para enfrentar a boiada. Mas, o castelo de Grayskull no Planalto Central também está ocupado pelos guerreiros do Centrão. “Eu também tenho a força.”, anuncia imperador do Centrão com sua espada cravejada de diamantes do Orçamento secreto.

OoO

Dão Pedro II reinou durante 49 anos no tempo do Império. Getúlio Vargas governou por 19 anos, incluindo os 15 anos da ditadura do Estado Novo, de 1930 a 1945. A mulher que estocava ventos desgovernou durante 6 anos, tempo suficiente para quebrar a economia, promover a maior recessão da história da República e gerar um contingente de 13 milhões de desempregados, mais que a população de escravos da ilha-presídio de Cuba.

OoO

Reza a proverbial sentença: as esquerdas não esquecem jamais e não aprendem jamais. Os energúmenos Hugo Chavez e Nicolas Maduro faliram a Venezuela e massacram o País desde 1999. Conservado em formol, o faraó da seita vermelha em Pindorama segue na trilha dos caudilhos latino-americanos, de perpetuar-se no poder. Opinião pública, contra ou a favor, é apenas uma metáfora, que o digam as vozes dos regimes falidos. Arriba, leitores folhapeanos, paraibanos, pernambucanos, gregos e troianos!

*periodista, escritor e quase poeta -

[email protected]

