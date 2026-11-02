Fascismo virou lenda, é o boi da cara preta 

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – O General Medo venceu as eleições no reino de Pindorama. “Um fantasma ronda a Europa”, dizia o energúmeno Karl Marx no Manifesto Comunista de 1848, o mais infame tratado político da humanidade desde o século XIX. Os vermelhos ressuscitaram fantasmas nos tempos de agora. Um fantasma ronda o Brazil S.A., o fantasma do fascismo – disseram os lobisomens. “Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta”.

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Ninguém precisa entender o que seja o fascismo. Basta ter medo do boi da cara preta. A seita vermelha exumou o fascismo de Mussolini na Itália, sepultado desde a década de 1940.

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Vejamos a performance do General Medo durante as eleições. Cada vez que a infantaria vermelha espalhava maldades contra o Programa Bolsa Família, eles sonorizavam: Estamos lutando contra o fascismo e pelo Bolsa Família de nossos filhos, netos e bisnetos, até que este País se transforme num imenso curral eleitoral tipo o Maranhão do faraó Ribamar Sarney. O guru da seita vermelha também é candidato a faraó.

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O Bolsa Família é o cuscuz da democracia, o que dá sustança à democracia. O que seria da democracia se não fosse o cuscuz e o jabaculê?! O SUS é a joia da coroa republicana. Dizendo-se doentes e dependentes do Sistema, a patota do cordão encarnado atacou SUS pelas costas. Disseram que os doentes ficariam sem remédio e sem benefícios, apenas por malvadeza dos reacionários golpistas.

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O que dizer do cowboy Donald Tramp?! Ele estava de olho gordo nas terras raras destas terras tropicais. Era o comandante em chefe dos bois das caras pretas, em guerra contra a tribo dos peles vermelhas.



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Voltando ao início, Flávio Bolsonaro foi um candidato derrotado de antevéspera. Entrou no páreo por um erro de cálculo do patriarca Jair para manter o clã em evidência. O guru da seita vermelha adorou, era seu sparring preferencial. O candidato natural das oposições seria o governador Tarcísio de Freitas para derrotar o vermelhão por nocaute. Mas, o se histórico não existe.

Flavio fez campanha apenas para cumprir tabela no campeonato Brasileirão. Na reta final foi derrotado por incompetência diante do rolo compressor do PT. Agora no exílio Flávio tá lascado.

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O vitorioso Tarcísio de Freitas tá na linha, aliás, continua na linha. Tornou-se o líder natural das oposições nesta pinoia.

Consta que maioria eleita do Congresso Nacional é conservadora ou de direita. Bobagem. Até o meio do ano essa turma vira a casaca. Alguém duvida?

Se o maior gângster da história deste Brazil S.A., o vulcão, for condenado a uma cadeia pesada feito Débora do batom ou se devolver a fortuna roubada, eu renuncio ao meu mandato de aiatolá da República.

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Nesta hora grave e solene eu repito, com amor no fígado e no coração, o mantra do meu ídolo o economista Roberto Campos: Esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, não corre nenhum risco de dar certo! Falei.







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