Fatos deploráveis do dia 08 de Janeiro remetem a um passado nebuloso

A- A+

Eram os anos 1960. O Brasil vivia um clima de efervescência política atento ao que ocorria no mundo envolto em revoluções em vários continentes: invasão da baia dos Porcos; retirada dos mísseis nucleares instalados em Cuba; guerra do Vietnã; guerra dos seis dias, que aumentou ainda mais a tensão entre Israel e árabes com a anexação de territórios palestinos ao Estado Judeu; A Primavera de Praga, esmagada pelas tropas do Pacto de Varsóvia; a construção do Muro de Berlim.

Aconteceram naquela década os grandes movimentos de libertação no continente africano com a independência de Camarões, Nigeria, Somália e Gâmbia.

Por outro lado, grandes tragédias pessoais impactaram o campo político: assassinato do revolucionário internacionalista Ernesto Che Guevara; assassinato de Martin Luther King, militante da luta pelo reconhecimento dos direitos civis nos Estados Unidos; assassinato de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos.

Principalmente a década de 1960 ficou marcada pela Revolução Cultural na China, proposta pelo legendário líder Mao Tsé -Tung, que teve início em 1966 objetivando promover a produção em grande escala de ferro e aço, secundarizando a atividade agrícola que sofreu sérios problemas de abastecimento e desequilíbrio ascendente, com sacrifícios enormes para a população. Estudos indicam que aproximadamente 40 milhões de pessoas morreram de fome. Era o que se pretendia ser o “Grande Salto”.

As grandes transformações culturais do período não se restringiram ao campo político, porém se estenderam ao desenvolvimento científico e aos costumes. No dia 02 de abril de 1961, o russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a voar ao espaço ao tripular a nave Vostok 1. Em 20 de julho de 1969, o engenheiro americano Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na lua.

Na década de 60, Elvis Presley dedicou-se a trabalhar em filmes e trilhas sonoras. Ao mesmo tempo em que apareciam os Beatles e a Jovem Guarda com Roberto Carlos.

Em “maio de 68”, na França, surgiu o movimento que visava transformações sociais profundas, tanto na política como nas artes, que se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, em plena Ditadura Militar, onde ocorreu a Passeata dos Cem Mil, organizada por estudantes, artistas e intelectuais.

A década de 60 foi o tempo de profundas alterações nos costumes e nos comportamentos de um modo geral: época do aparecimento da minissaia, do feminismo, da incrementação do consumo, dos movimentos em busca de concessão de direitos aos negros e homossexuais. Era o período dos hippies, das liberações das drogas, da sexualidade e do amor livre. Foi também a época do aparecimento do Festival de Rock Woodstock, ocorrido em agosto de 1969, nos EUA, que marcou uma geração de jovens ligados aos ideais do movimento hippie e ao Rock and Roll. Data também da época de 1960 o surgimento, nos Estados Unidos, da pílula anticoncepcional como o primeiro método de evitar a gravidez.

Ainda nos anos 60, em meio ao que acontecia no universo, surge o movimento criado por Gustavo Gutierrez no âmbito da Igreja Católica latino-americana que exerceu e exerce forte influência no Brasil: a Teologia da Libertação.

No ano de 1961, o Vice-Presidente do Brasil, João Belchior Marques Goulart, mais conhecido como João Goulart, recebendo convite do governo Chinês, visita a República Popular Democrática da China, sendo bem recepcionado. Enquanto se encontrava ausente do País, o então presidente Jânio Quadros renuncia à presidência da República estabelecendo uma crise sem precedentes, considerando-se que setores golpistas das forças armadas e conservadores não aceitavam que João Goulart tomasse posse na presidência da República. Nas negociações para pôr fim ao impasse, puseram fim ao sistema presidencialista e estabeleceram o parlamentarismo. Já no posto como Presidente de um regime Parlamentarista, João Goulart convoca um plebiscito para que o povo se manifestasse sobre o novo sistema imposto. Resultado: oitenta por cento dos eleitores votaram pelo restabelecimento do presidencialismo.

Finalmente em 1º de abril de 1964 as forças armadas, através de um golpe militar, desconsideraram o processo democrático e implantaram no Brasil uma ditadura que durou vinte e um anos, período em que os opositores foram presos, perseguidos, cassados, desaparecidos e banidos, estabelecendo-se a tortura como pratica rotineira, inclusive nos quartéis.

Bem pensado, o dia 08 de janeiro de 2023 tem memória histórica vinculada ao dia 1º de abril de 1964.

*Procurador de Justiça do MPPE. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do MPPE e Ex- repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO A importância de se discutir a violência doméstica no Brasil