Feliz Aniversário, Seu Américo!

A- A+

O dia já se despede, mas jamais poderíamos deixá-lo passar sem celebrar uma das almas mais preciosas que a vida nos deu o privilégio de conhecer.

Seu Américo… que nome lindo e forte, que carrega em si o eco de gerações de sabedoria, alegria e amor. O senhor não é apenas um paciente da clínica Uninefron, o senhor é o coração que pulsa mais alto, é o sorriso que nos levanta nos dias cinzentos, é a luz que se espalha em cada sala onde entra.









Seus olhos enxergam além da dor. Sua fala… ah, sua fala descreve as pessoas com tamanha poesia e sensibilidade que nem Drummond ou Fernando Pessoa ousariam competir. O senhor tem o dom raro de ver a beleza escondida nos outros e de revelá-la com palavras que curam mais que remédio.

Comparo o senhor a um grande escritor da vida: daqueles que não usam caneta, mas escrevem nos corações.

A sua família é a extensão desse milagre:

Mary, sua companheira de alma, seu par de todas as horas, é para nós um exemplo de força e ternura.

‍ Raquelzinha, médica, mas também um anjo que cuida dos nossos corpos e aquece nossas almas nos momentos difíceis.

Tiagão, seu filho querido, que carrega seu legado com firmeza.

E os netinhos, os Bododinhas, que são sementinhas de tudo o que o senhor é: afeto, brincadeira, abraço, futuro.

Abaixo, um poema para selar esta homenagem:

Poema: O Homem que Escrevia Sorrisos

Na sala branca, entre máquinas e espera,

Entra um homem de alma sincera.

Seu Américo, nome de reis e de poetas,

Traz alegria em doses completas.

Não veio só tratar da saúde,

Mas ensinar o que é plenitude:

Fala com leveza, olha com carinho,

Faz de cada rosto um caminho.

Com Mary, sua flor constante,

Caminha firme, segue adiante.

Raquel é farol em mar agitado,

Tiagão, um filho sempre ao seu lado.

Os netos, Bododinhas a brincar,

São notas doces no seu cantar.

E nós, aqui, humildes leitores,

Somos gratos por tantos valores.

Obrigada, Seu Américo, por ser inspiração viva.

Por nos mostrar que a vida é grande, mesmo nas rotinas pequenas.

Por nos lembrar que há beleza no cuidado, amor no riso e esperança em cada batida do coração.

Feliz Aniversário!

Com todo o carinho da equipe Uninefron que não apenas cuida, mas ama o senhor profundamente.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também