Feminicídio e desregulação emocional: uma análise necessária

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Antigamente, terminar um relacionamento era visto como uma experiência dolorosa, descrita pelo senso comum como "dor de cotovelo". Em geral, as pessoas enfrentavam a situação conforme ela se apresentava, reconhecendo a fragilidade e o sofrimento envolvidos, mas sem pensar em recorrer à violência extrema. Eram mais raros os relatos de tragédias ligadas ao término de relações afetivas.

O aumento dos casos de feminicídio no Brasil evidencia um quadro de elevada gravidade. Diversos fatores estão associados a essa realidade, destacando-se a limitação do repertório de competências emocionais como aspecto relevante. A dificuldade em lidar com sentimentos de desamparo e rejeição pode desencadear comportamentos violentos e irreversíveis. Em situações de acentuada desregulação emocional, verifica-se um importante comprometimento no controle dos impulsos, o que resulta em respostas inadequadas e limitações na capacidade de antecipar as consequências das próprias ações.

Um ponto significativo é o aumento dos transtornos psiquiátricos observados nos últimos tempos. Destacam-se particularmente os traços do transtorno de personalidade narcisista, que envolvem o desejo excessivo de controle e manipulação, além da falta de empatia. Esse padrão psíquico pode se tornar um fator de risco relevante, sobretudo em relações afetivas onde há uma dependência emocional e um domínio disfuncional do parceiro.

De acordo com a psicanalista Melanie Klein, o equilíbrio emocional não implica evitar os conflitos, mas sim desenvolver a capacidade de tolerar e enfrentar emoções desafiadoras. Observa-se, atualmente, um fenômeno de imaturidade emocional em determinados adultos, que frequentemente demonstram resistência em buscar auxílio especializado para aprimorar a gestão de perdas e sentimentos de desamparo, aspectos inerentes às relações interpessoais. A ausência de recursos internos adequados intensificam essas dificuldades e comprometem a manutenção de comportamentos saudáveis e equilibrados diante de situações mais desafiadoras.

As crenças relacionadas ao valor pessoal também desempenham papel importante. Indivíduos que não se sentem suficientemente abastecidos ou reconhecidos, seja por histórico de carência afetiva ou, paradoxalmente, por excesso de proteção e de suprimentos existenciais, tendem a apresentar maior dificuldade em lidar com a insegurança ou incerteza da reciprocidade afetiva. Isso aponta para a necessidade de verificar o valor que existe no equilíbrio e na moderação, até mesmo quando o assunto é o amor.

Nesse contexto, a educação emocional desde a infância merece atenção. A dificuldade parental de impor limites e regras pode contribuir para o desenvolvimento de indivíduos pouco tolerantes à frustração. Crianças que crescem sem aprender a lidar com negativas podem, no futuro, apresentar dificuldades em aceitar contrariedades nas relações afetivas. Evidentemente, esse não é um fator único e nem determinante, mas constitui um elemento relevante na compreensão do problema, pela dificuldade de aceitar alguém colocar-lhe impedimentos ou contestar-lhe as suas vontades.

Existe ainda o temperamento individual como outro fator a ser considerado, onde apesar do filho ter sido criado num ambiente familiar devidamente estruturado e adequadamente abastecido, ainda assim, pode eventualmente apresentar comportamentos danosos e agressivos.

É preciso considerar que os comportamentos possessivos e destrutivos dos padrões culturais machistas legitimam ideias de posse e de controle sobre a mulher. Frases como “se não for minha, não será de mais ninguém” revelam um convencimento muito perigoso e desajustado, em que a autonomia feminina é negada e a violência é naturalizada. É urgente uma construção de uma sociedade que combata a misoginia e acabe com o discurso de ódio sobre a mulher. Isso precisa começar na forma como a mulher é tratada em todas as áreas da vida.

Um outro componente contemporâneo preocupante é a busca por visibilidade. Em alguns casos, pessoas emocionalmente fragilizadas podem recorrer a atos extremos como forma de obter atenção social, ainda que de maneira trágica. Um exemplo é o caso do copiloto responsável pela queda de um avião nos Alpes Franceses, em 2015, cuja motivação teria sido o desejo de notoriedade e de se tornar lembrado.

Nesse sentido, é importante promover uma análise criteriosa sobre o papel exercido pela mídia e pela sociedade. É possível que a ampla divulgação da imagem de autores de feminicídios possa, de forma não intencional, reforçar a busca por visibilidade desses indivíduos. Portanto, é recomendável revisar essa prática e considerar a implementação de medidas mais rigorosas de prevenção.

É urgente avançar na construção de uma sociedade mais segura e equilibrada. Para isso, é fundamental adubar o fortalecimento da saúde mental na família, aumentar o investimento em educação socioemocional nas escolas, promover uma revisão dos padrões culturais e erradicação da violência de gênero, além da ampliação de virtudes humanas diferenciadas, como bondade, empatia, aceitação das diferenças, compaixão, verdade, respeito, dignidade e autorresponsabilidade.





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