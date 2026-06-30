Feminicídio & Economia

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Segundo Norbert Elias, sociólogo judeu polonês (1897-1990), a civilização exige o controle das paixões e pulsões violentas. Quando esse autocontrole falha, ocorre uma regressão à barbárie. Para tal, só um conjunto de abordagens poderá ter êxito. E assim a humanidade vem evoluindo. Mas o processo não se esgota.

Barbárie que infelizmente no Brasil não enxergo solução em curto prazo, sem envolver todas as necessidades de quem precisa da proteção, as mulheres. O planejamento desse tema, que já envolve o assistencialismo social e os aspectos punitivos, como acabar com progressão de penas, impor tornozeleiras já a partir das primeiras denúncias, cercam o problema, mas por si só não irão resolver.

Num País com graves carências sociais, oscilações econômicas, que não obtém taxas consistentes e sustentáveis de crescimento, não promove oportunidades e progresso no sentido amplo. Situações similares em países como Honduras, República Dominicana, México e El Salvador. Ambientes sociais, educacionais e econômicos parecidos com o nosso. Com muitos vazios e fossos sociais.

As famílias com carências de toda ordem, problemas de saúde, necessidades básicas, e, por trás de tudo, pessoas fragilizadas. Pior ainda numa cultura familiar predominantemente sustentada pelo poderio financeiro masculino, que traduz um extravasamento brutal e agressivo muitas vezes por esse poder financeiro, que aliado ao da força física, induz homens à condição de "donos de tudo", "eu posso tudo".

Mistura de cultura medieval, pouca educação, estruturas familiares frágeis, que, num ciclo econômico viciado em não crescer, termina também não evoluindo sua população em todos os sentidos. E, portanto, na estrutura familiar, quem é a parte mais fragilizada na cultura machista? A mulher, a filha, a namorada, a esposa.

Nesse ponto, naturalmente mantendo-se todas as ações de assistencialistas, precauções, normatizações criminais, o que realmente pode ser decisivo nessa questão feminicídio?

Autonomia e independência financeira para as mulheres. Mais ainda, que comece em suas idades precoces, no início de suas vidas profissionais. Capacitação naquilo onde elas se identificam aliando com suas necessidades econômicas, sociais e empregabilidade. E até seus sonhos de empreendedorismo.

Capacitar as meninas. Fomentar suas aptidões. Movimentar a economia nas periferias. Esse é o caminho. É o match da necessidade social / capacitação / geração de renda/ independência financeira / respeito e dignidade / proteção à vida.



* Relações Empresariais SECTI/PCR, apresentador do podcast Heróis do Desenvolvimento.



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