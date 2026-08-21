Fernando Dueire, senador de Pernambuco 

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O senador Fernando Dueire deixa uma marca profunda na história de Pernambuco. Ao não disputar a reeleição, interrompe um ciclo importante de sua trajetória política, mas não diminui a dimensão de seu legado. Ao longo de sua vida pública, construiu uma história marcada pelo compromisso com o Estado, pela capacidade de articulação e, sobretudo, pela atuação voltada para resultados concretos.

Mesmo fora da disputa eleitoral, seu nome permanecerá como referência na vida pública pernambucana. Sua atuação alcançou os 184 municípios do Estado por meio de obras, emendas parlamentares, apoio institucional, articulação política e diálogo permanente com prefeitos e lideranças locais. Dueire foi decisivo na aprovação de operações de crédito fundamentais para a realização de importantes obras do Governo de Pernambuco e de municípios como Recife e Jaboatão dos Guararapes. Funcionário de carreira da CBTU, Fernando Dueire acumulou sólida experiência na gestão pública.

Durante o governo Jarbas Vasconcelos, como secretário de Infraestrutura, foi um dos principais responsáveis pela execução de obras estruturadoras que transformaram Pernambuco, entre elas a duplicação da BR-232 e a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre.

Sua atuação sempre combinou diálogo e capacidade de execução. Dueire construiu pontes entre municípios e governos, ajudou a destravar projetos paralisados e demonstrou que a boa política se faz com entregas concretas, e não apenas com discursos. Entre essas realizações, destaca-se o Viaduto da Vitarella, concebido para enfrentar um dos principais gargalos de mobilidade da Região Metropolitana do Recife, desafio que Dueire assumiu e está tirando do papel.

Fernando consolidou-se como um dos parlamentares mais municipalistas que Pernambuco conheceu nas últimas décadas, especialmente no período posterior à atuação de Marco Maciel. Sua presença constante nos municípios, ouvindo lideranças e construindo soluções, reaviva uma tradição política baseada na discrição, na eficiência e na construção de consensos.

Ao lado de lideranças como André de Paula, atual ministro da Agricultura e Pecuária, mantém viva uma forma “macielista” de fazer política, que privilegia o entendimento, a responsabilidade e o compromisso com o interesse coletivo. Sua trajetória e experiência asseguram que continuará contribuindo com Pernambuco e com o país.

Estas linhas registram também uma admiração pessoal que remonta à fundação do Metrorec, há mais de 42 anos. Ao longo desse tempo, foi possível testemunhar sua conduta ética, republicana e discreta, sempre pautada pelo respeito às instituições e pelo compromisso com o bem comum. Mais do que a admiração pelo gestor e pelo articulador político, permanece o respeito pelo homem íntegro e probo. Independentemente de mandatos ou cargos, Fernando Dueire já assegurou seu lugar entre aqueles que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento de Pernambuco.

Sua história permanece nas obras realizadas, nas instituições fortalecidas e, sobretudo, no exemplo de uma vida pública guiada pelo trabalho, pelo diálogo e pelo compromisso com o desenvolvimento do Estado. Sua saída da disputa eleitoral representa uma lacuna difícil de ser preenchida. Mas seu exemplo permanece e continuará inspirando aqueles que acreditam na política como instrumento de transformação e de serviço à sociedade.









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