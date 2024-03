Festejando a quase septuagenária FOP

A- A+

A Faculdade de Odontologia de Pernambuco completa 69 anos, advinda de reunião realizada no dia 18 de março de 1955, entre um grupo de cirurgiões-dentistas e docentes da Faculdade de Odontologia da Universidade do Recife, que desejavam construir uma escola diferenciada, com atividades extramuros desde a sua criação. Ao longo da história, a importância desse estabelecimento de ensino e educação, assistência e produtora do saber contribuiu, sobremaneira, para a promoção de saúde da sociedade pernambucana. Essa contribuição se deu, como foi escrito inicialmente, extramuros ou fora da caixa. Não foi apenas tratando de dentes ou limitando os danos à saúde bucal da população que essa Faculdade se fez presente. Os números indicam que o declínio da mortalidade infantil, a partir dos anos oitenta, deu-se pela variação da fecundidade, principal responsável pela persistência do declínio e importa relacionar às condições de vida, principalmente, à atenção à saúde, talvez o mais importante.

Entende-se por melhora nas condições de vida o acesso a bens básicos para a sobrevivência, como moradia, educação, acesso a serviços de saúde e água tratada. Foi resistindo e abraçando a causa da fluoretação das águas de abastecimento que a sociedade pode usufruir dos benefícios da água tratada. Não existem ações governamentais que adicionem flúor a águas inapropriadas para o consumo da população. A FOP, nos anos 80, com o poder de articulação do seu corpo docente e discente, agregava usuários, autoridades de saúde e sociedade em geral, para debater os assuntos pertinentes ao direito do cidadão. Foi na FOP que os grandes debates sobre fluoretação do dentifrício ocorreram. A discussão não focava apenas na saúde bucal, mas, primeiramente, na higiene corporal. O flúor na pasta era um grande argumento, para além de prevenir a cárie dentária, manter a higiene, no local de maior entrada de bactérias patogênicas do corpo humano.

Foi na FOP que se discutiu o que chamamos tecnicamente de "dentística operatória preventiva”, remover a cárie de modo a manter a maior integridade do dente, sem aumentar o seu tamanho, o que causou polêmica, discutido nos meios de comunicação da época. A prática de tratar de dentes cariados aumentando o tamanho da cavidade, que se inicia com a ação das bactérias que provocam a doença, era preconizada pelo pai da Odontologia, G.V.Black, americano, um gênio do seu tempo na última década do século XIX, totalmente obsoleta já nos meados do século XX. Estava a FOP além do seu tempo. Foi nessa mesma escola em que nos anos 80 se registrava o recordatório da dieta dos pacientes infantis, usando do argumento que evitar comer doces entre as refeições causava cárie, para introduzir o conceito de alimentação saudável. Não era raro encontrar grupos de professores e alunos reunidos em escolas públicas e unidades de abrigo a menores infratores, discutindo com o corpo docente e funcionários a importância da redução de açúcar na dieta.

A mudança de hábito deveria passar pela percepção dos cuidadores, para maior adesão às mudanças comportamentais que se propunha. Não foram raras as vezes que o telejornal local e nacional teve a FOP como um de seus pontos de pauta. Nos anos 90 fazíamos mutirões para atendimento básico de saúde no Horto de Dois Irmãos, como presente para os pequenos, no Dia das Crianças. Era comum a FOP promover até 600 atendimentos no dia 12 de outubro. Foi em 1995 que começamos a frequentar as reuniões da Associação internacional para pesquisa odontológica, o evento internacional na área de odontologia que ocorria anualmente em diferentes países, para apresentar a ciência que produzimos na FOP, que sempre mereceu destaque. Liderança na promoção de saúde no estado se consolidou. Foi na FOP que tivemos as primeiras discussões sobre Odontologia baseada em evidências no mundo, quando fomos anfitriões da liderança internacional do movimento, Harvard e Oxford se fizeram representar e a FOP, junto com as 2 outras instituições internacionais, lançou o primeiro site sobre o assunto, na internet, com a s três bandeiras simbólicas, a terceira a nossa verde e amarela.

Entrou no século XXI abraçando as mais altas tecnologias para simplificar a atenção à saúde. Não se trata de se fazer tratamento de canal e as mais diversas próteses com tecnologia digital, como luxo e ostentação. Objetiva imprimir maior resolutividade ao tratamento, queimando etapas e prevenindo insucessos que aumentam as filas do SUS para retratamento. Trata-se de com precisão aumentar o acesso ao contingente de pessoas que buscam cuidados. No que diz respeito à cirurgia e traumatologia buco maxilo facial, a FOP é pioneira em instalar o serviço mais referenciado no Brasil, atuando no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, há mais de 40 anos. Nesse serviço de referência passam alunos de graduação, residentes, pós-graduandos e se produz a melhor ciência com inserção internacional. Fomos pioneiros em Ortodontia e continuamos trabalhando e pesquisando em tecnologias focadas no crescimento facial e correção de anomalias dentofaciais, formando profissionais especialistas, qualificados e de forma escalonada, para aumentar o acesso da sociedade ao tratamento.

O que mais temos a comemorar, nesses quase setenta anos é que os ideais de 1955 coincidem e continuam norteando o seu trabalho, fundamentado no pensamento de Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês, hoje com 102 anos. Naquela época já se referia ao estudo do próprio conhecimento, pertinente com os conteúdos transmitidos ao jovem aluno, para “apreender problemas globais e fundamentais”. Em seguida, vem o estudo da condição humana, que para Hannah Arendt, filósofa alemã, trata de unidade complexa da natureza dos indivíduos, itens essenciais para a formação de pessoas. Parabéns à FOP!



*Professora Títular de Odontopediatria da UPE e Vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciências

**Ex-reitor da UPE, Diretor e Professor da FOP/UPE e Membro da Academia Pernambucana de Ciências



