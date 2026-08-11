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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou a proposta de transferir as operações comerciais da entidade para uma nova empresa. Seria ela a detentora dos direitos de transmissão, patrocínios, ingressos e licenciamentos, além da organização das Copas do Mundo. A FIFA negociaria 20% das ações dessa empresa com investidores, enquanto manteria os 80% restantes, preservando o controle sobre ela.

A ideia até que não é tão absurda quanto a repercussão fez parecer. La Liga e Ligue 1 adotam modelos semelhantes, assim como a FIVB, no vôlei, e o PGA Tour, no golfe. A diferença é que a FIFA não sofre com a falta de dinheiro e já convive com uma forte influência de interesses políticos.

Para Infantino, a entrada dos investidores resultaria em ganhos importantes. De cara, os bilhões captados seriam repassados às federações dos diversos países, ampliando os investimentos diante da provável expansão da Copa para 64 participantes. No longo prazo, a experiência dos investidores ajudaria a explorar melhor o potencial econômico da FIFA. Mas há dúvidas de que isso seja realmente necessário.

A FIFA já vem espremendo suas fontes de receitas, basta ver o tanto de novidades da última Copa: espaços comerciais nas pausas para hidratação, ingressos a preços recordes, pacotes de hospitalidade, plataforma própria de revenda, show no intervalo da final e até a venda de grama do estádio. A FIFA esperava faturar US$ 9 bilhões com a Copa de 2026, já bem acima dos US$ 6 bilhões do Catar, mas tudo indica que essa expectativa foi superada.

A conta do investidor, no entanto, exigiria um crescimento ainda maior. Como 20% dos lucros irão para o bolso dele, a FIFA precisaria aumentar a receita o suficiente para compensar. E isso aumentaria a pressão por novas fontes de receita, como publicidade nas camisas das seleções e a venda dos naming rights da Copa. Já imaginou?

Se há dúvidas sobre a conveniência disso, não há nenhuma quanto ao risco de captura política. Infantino jura que o investidor não interferiria nas decisões da FIFA, mas quem investe bilhões também quer apitar. Dinheiro não aceita desaforo.

Ainda mais porque a Copa já mostrou a dificuldade da FIFA em resistir a influências externas, com a humilhação de delegações estrangeiras, restrições à seleção iraniana e até a suspensão de um cartão vermelho após a intervenção de Trump. Como acreditar que a mesma FIFA resistiria às pressões se o potencial investidor é a Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Donald Trump?

Do que a FIFA precisa é de força política para sustentar suas decisões, justamente o que o projeto põe em risco. Sorte que o tiro saiu pela culatra. Diante da rejeição da UEFA, seguida pela CONCACAF e pela AFC (Ásia), Infantino arquivou o projeto.

Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Trump ou algum parente de olho.





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