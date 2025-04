Filadelfo Branco Filho Um legado de trabalho e tradição na pecuária pernambucana

A- A+

Filadelfo Branco Filho foi, ao longo de sua vida, um exemplo de dedicação ao campo, à família e aos valores que moldam o sertanejo e o homem do Agreste. Nascido em Garanhuns, Pernambuco, e pertencente à tradicional família Branco, Filadelfo construiu sua história na Fazenda Renovação, no município de Saloá, onde se destacou como um dos mais respeitados pecuaristas da região.

Herdou de seu pai, Philadelpho de Noronha Branco, a vocação para a vida no campo. Desde jovem, assumiu com naturalidade e afinco o trabalho com o gado, dedicando-se especialmente à criação de bovinos leiteiros. Tornou-se referência na pecuária leiteira do Agreste, adotando práticas modernas de manejo e aprimoramento genético, sempre conciliando tradição com inovação. Sua propriedade não apenas produzia com eficiência, mas servia como modelo para outros criadores e produtores rurais da região.

Filadelfo era conhecido por sua retidão, sabedoria prática e espírito comunitário. Sempre disposto a colaborar com vizinhos e companheiros de profissão, era presença marcante em feiras agropecuárias e eventos ligados ao setor, onde sua palavra era ouvida com respeito.

Casado com sua prima Sineida Araujo Branco, Filadelfo cultivava com igual zelo a terra e os vínculos afetivos. Pai, avô, amigo e conselheiro, deixou ensinamentos que vão além da lida no campo. Sua vida foi pautada pela fé, pelo trabalho e pelo compromisso com a palavra empenhada — valores que continuam vivos na memória de todos os que conviveram com ele.

Filadelfo Branco Filho partiu, mas deixou um legado que permanece: o exemplo de quem constrói com esforço e dignidade, semeando respeito e colhendo admiração. Seu nome continuará ecoando nos pastos da Fazenda Renovação, na história da pecuária leiteira de Pernambuco e no coração de todos que honram o nome da família Branco.



