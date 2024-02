Fim de festa: por um governo de verdade a partir de 2024

A- A+

Uma distorção política vem ocorrendo no Brasil desde a redemocratização. Ela corrói a democracia, sobretudo, a partir da finalização do plano real. E que precisa ser enfrentada e resolvida com urgência, embora tenha sido até hoje contemporizada pelos sucessivos governos.



O País, em âmbito jurídico-normativo, vem sendo paulatinamente degenerado. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha estampado originariamente um arquétipo parlamentarista, terminou moldando-se a um regime presidencialista.



Tal adaptação, porém, criou certas anomalias nas estruturas de Poder. Ao Legislativo permaneceu a função "normativo-legiferante final e definitiva" do País sem qualquer responsabilização fiscal ou orçamentária.

Muitas vezes, esse modelo imputa manifesta contradição à escolha eleitoral majoritária do líder da Nação, do Presidente da República, do Chefe de Estado e de Governo, do líder do Poder Executivo. Do responsável pela execução das políticas públicas e dos sucessivos orçamentos anuais.



Não à toa, na vizinha Argentina, para decerto se dirimir e fugir dessa armadilha, o exótico J. Milei, então, pretende submeter as discordâncias iminentes entre legislativo e executivo à população diretamente pelo plebiscito (como Ciro Gomes propôs em seu programa eleitoral por cá).

Relembre-se ademais, de que se moldou no Brasil, na praxe do seu sistema eleitoral e político, desde a inclusão da reeleição na Carta Magna por Fernando Henrique Cardoso, um perverso empoderamento da função legislativa.



"A transação pela reeleição" exigiu concessão gravosa sobre o Executivo e sobre o País. Nasceu (e com força), a partir de então, uma compulsória "coalizão política", enfraquecedora das funções administrativas e da divisão de Poderes, compreendida aquela pelo loteamento de cargos da administração direta, indireta, fundacional e estatais, além de liberação de verbas para execução de políticas públicas indiscriminadas por parte do legislativo (cada vez maiores), assim como aumentos sobre verbas partidárias, publicitárias etc - e hoje até "secretas" - conflitando com o executivo, inviabilizando a realização de um plano de governo e aumentando desvirtudes, tais como fisiologismo, clientelismo, lobbismo e corrupção.



Criou-se, em outras palavras, um ambiente de inexequibilidade política convertido em ingovernabilidade e consequente descrença popular no sistema eleitoral e na própria democracia.



A hipertrofia do legislativo ocorre não propriamente portanto pela apresentação de mais (e bons) projetos de leis e medidas fiscalizatórias de sua alçada, todavia, pela degeneração e ocupação de área de competência de outros poderes. Nesse sentido, a manutenção desse regime político-eleitoral-fiscal-monetário-econômico, a depender de circunstâncias variadas, até pode permitir procrastinação de sua manutenção (sobrevivência), mas muito improvavelmente (para polidamente não dizer jamais) permitirá avanços substanciais ou estruturais às pautas desenvolvimentistas e sociais. Mas, justo o contrário, se faz bem mais possível (como pudemos aliás vivenciar em 2018) opções populares pelo reacionarismo, pela tirania e pela ditadura.

A manutenção do compasso sobre este estado de patologia política crônico-persistente em busca de autopreservação ou de satisfação de interesses próprios ou segmentados, ao invés de se lutar pelo efetivo progresso nacional, enfraquece a democracia.



Não adianta, desta feita, insistir na contemporização ou na conciliação sobre parâmetros inconciliáveis. Não satisfaz aos anseios populares a promoção de uma espécie de difusão governamental cada vez mais enfraquecida, retórica ou dispersa. Não é positivo se empreender na “desenergização” político-participativa sob qualquer pretexto. Tais medidas restarão por gerar, ao revés, maior frustração democrática que qualquer realização progressiva. E, assim, alimentar-se-ão legitimadas permissões para potenciais distorções de cunho teratológico e até de ruptura da própria democracia e do estado democrático de direito vigente.



A engenhosidade do governante atual no Brasil, portanto, não pode ser a de pretender se manter como um estandarte de personificação mundial na defesa de pautas globais, descurando, internamente, o próprio Estado que representa. Ou de se contentar com seu movimento inercial mesquinho. Isto é, deve alterar imediatamente a postura de se manter durante o 5º governo, quase consecutivo, novamente, imiscuído sobre as mesmas estruturas degeneradas, sem necessariamente contraditá-las e mudá-las. Deveria, sim, assumir protagonismo de oposição e reconstrução: indo de encontro às estruturas atuais, pautando sua governança, diverso do até então realizado, ou seja, sobre efetivas reformas, baseadas em planos e metas de governo de curto, médio e longo prazos (hoje inclusive desconhecidos da população), conquanto, devessem ser (e estarem sendo) exaurientemente audaciosos, publicizados, discutidos, participativos, laborados ou aperfeiçoados em prol do interesse público e social.



*Professor universitário, Mestre e Pós-graduado em Direito, Procurador Federal na 5ª Região

Veja também

OPINIÃO The Gaule: Emendas Ziriguidum são muito sérias