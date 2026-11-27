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Se, por trás de um livro, há muitos mistérios, imaginem por trás de uma biblioteca que abriga mais de setenta mil volumes.

Esse é o caso do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, que, aos 176 anos de funcionamento ininterrupto, deslumbra quem chega à casa pela arquitetura, pela ambientação e pelas preciosidades de sua biblioteca, na colonial Rua Imperador Pedro II, marcada por monumentos históricos, na Ilha de Antônio Vaz.

Isso aconteceu comigo quando o conheci, ainda estudante universitário, e se repetiu na manhã deste domingo, 15 de novembro de 2026, sob a bênção do astro-rei.

O livro, que nos move, levou-me à instituição lusitana para participar, como ouvinte, da 21ª Fliporto (Festa Literária Internacional de Pernambuco). No seu salão nobre, foi realizada a Mesa de Diálogos sobre o romance policial, mediada pelo poeta Renato Galindo, com a participação da procuradora de justiça e escritora Andrea Nunes e do jornalista e escritor Álvaro Filho - que haviam lançado novos livros.

Andrea Nunes delineou uma abordagem a partir de seu recente título, Presunção de Inocência (Editora Flyve). Já Álvaro Filho baseou-se no recém-lançado Mãe Preta (Editora Urutau).

Para os dois autores, o romance policial, como gênero literário, tem um espaço consagrado, com reconhecidos escritores e leitores cativos. Mesmo assim, eles afirmam que, sutilmente, há uma minoria que o vê como algo à parte, sem perceber que a obra segue igualmente o padrão da narrativa romanesca.

Nos romances de Andrea Nunes, paraibana radicada no Recife, a trama costuma abordar questões que oprimem as mulheres, como o abuso de poder, o feminicídio e a violência doméstica - em Presunção de Inocência, esse enfoque fica evidente no contexto da Justiça. Vencedora de prêmios literários, Andrea comentava essa característica de sua narrativa quando me lembrei da personagem pastora Marcela, de Dom Quixote, vista como pioneira na defesa da liberdade feminina. Trata-se de uma passagem em uma novela intercalada da obra-prima de Cervantes, em que a protagonista Marcela recusa um casamento imposto - alternativa comum ao convento na sociedade da época. Por essa recusa, ela acaba sendo acusada pela automorte do pretendente, o poeta e estudante de Salamanca Crisóstomo, mas defende-se com galhardia em um discurso firme diante dos acusadores.

O olindense Álvaro Filho, atualmente radicado em Lisboa, obteve do próprio berço a ideia do enredo de seu novo livro - Mãe Preta (Editora Urutau). A cidade, o lar, os recantos e os habitantes de um lugar místico, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Nele reluz a personagem Mãe Preta, a inusitada mãe paralela que ajudou a verdadeira em sua criação e ainda é a base pensante de cenas surpreendentes. Ao escolher o gênero, Álvaro sabe o que faz e nos mostra que o cotidiano e a proximidade com os fatos são, talvez, o principal combustível de sua escrita. Não é de estranhar o sucesso de Alvinho - como os amigos mais antigos o chamam - que vem reunindo prêmios literários em sua estante. A continuar assim, não descartem ver aparecer, um dia, um boneco gigante, símbolo do Carnaval de Olinda, com o nome “Seu Álvaro”.

Entre suspenses, enigmas, mistérios, achados e investigações, o romance policial é consolidado e cresce no gosto dos leitores. Nos comentários abertos, após a excelente exposição dos autores, percebi que a literatura, em todos os gêneros, é uma forma de interpretar a realidade pela arte da escrita - de compreender as nuances da condição humana. E tudo ali ficou claro.

O gênero, que sempre carrega uma crítica sociopolítica, atualmente tem no barcelonês Eduardo Mendoza um de seus grandes nomes. Ganhador de vários prêmios na Europa, ele também usa o humor e a ironia com inteligência incomum em suas narrativas. No passado, brilharam figuras como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Mario Puzo e Manuel Vázquez Montalbán, cujos livros renderam belíssimos e premiados filmes.



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