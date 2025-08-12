Fogueira de vaidades e ambições separaram a banda Creedence 

A- A+

Conviver em qualquer grupo social não é uma tarefa fácil. Seja ele político, religioso, cultural — enfim, as paixões e vaidades são “ervas daninhas” nos relacionamentos. Quem tem banda musical sabe que o relacionamento entre os integrantes se torna um verdadeiro casamento, com toda a rotina de estresse, ensaios, viagens e divergências de opinião. O pior é que algumas dessas bandas acabam tendo o mesmo fim que muitos casamentos também têm: o divórcio. E nem sempre o divórcio é amigável. Isso mesmo: vai parar na esfera judicial. Mas nem sempre a separação acontece. Em alguns casos, uma briga até faz bem para o processo criativo dos membros. Já em outros, não tem jeito: a separação é a única saída para que não acabem se matando — ou se despedaçando, no mínimo.

Vamos a um exemplo: o Creedence Clearwater Revival existiu entre 1967 e 1972, período em que lançou sete álbuns e obteve grande sucesso com ao menos três deles: Green River (1969), Willy and the Poor Boys (1969) e Cosmo’s Factory (1970). E tudo começou na escola. Em setembro de 1959, John Fogerty (vocalista e guitarrista), Doug Clifford (bateria) e Stu Cook (baixo), ainda adolescentes, formaram o The Blue Velvets. Dois meses depois, Tom Fogerty (guitarrista), irmão mais velho de John, entrou no grupo como cantor, mudando o nome da banda para Tommy Fogerty and The Blue Velvets.

O nome mudou para The Golliwogs em 1964, após assinarem contrato com a gravadora Fantasy Records, onde John trabalhava. Nos três anos seguintes, alguns compactos foram lançados, com grande sucesso local.

Em 24 de dezembro de 1967, sob a influência de Saul Zaentz, novo dono da Fantasy Records, eles decidem se tornar profissionais. Começando pelo nome que faria história no rock: um amigo de Tom chamado Credence Nuball, um comercial da cerveja Clearwater e a palavra Revival, simbolizando a união do grupo, serviram de inspiração. Surge, assim, o Creedence Clearwater Revival. A banda adota um novo estilo musical, definido por John Fogerty, que passou a ser o centro criativo como cantor, guitarrista e compositor.

O Creedence lançou sete álbuns em apenas cinco anos. O primeiro, autointitulado, saiu em julho de 1968 e já rendeu disco de ouro. O último, Mardi Gras, foi lançado em abril de 1972 e também ganhou disco de ouro. Mas o disco já deixava claro que o grupo estava perto do fim: Cook e Clifford passaram a compor algumas das faixas — até então, quase todo o repertório era criação de John Fogerty.

A banda começou a desmoronar ainda em 1971, quando o já falecido Tom Fogerty deixou o grupo. Em 16 de outubro daquele ano, a Fantasy Records anuncia oficialmente o fim do Creedence Clearwater Revival.

Todavia, a novela não terminou ali. Ficaram mágoas, acusações e insultos que deixaram os fãs perplexos. John permaneceu brigado com os ex-companheiros e chegou a se recusar a tocar com eles na cerimônia de introdução da banda ao Rock and Roll Hall of Fame, em 1993. Fogerty também processou Cook e Clifford pelo uso do nome “Creedence”, mas a dupla conseguiu o direito legal de usá-lo na nova formação Creedence Clearwater Revisited.

Agora, parece que a relação entre os três está mais amena. “Não estamos mais nos atacando. Estamos focados nas coisas boas sobre o Creedence — é isso que acho que devemos fazer”, disse Stu Cook à Billboard. Como sinal de trégua, o trio está trabalhando junto na comercialização do material antigo da banda. Um dos projetos que finalmente deve chegar ao público é a gravação do lendário show no festival de Woodstock, em 1969. Ao longo da carreira, entre singles e álbuns, o Creedence conquistou nove discos de ouro e sete de platina, com mais de 26 milhões de discos vendidos apenas nos EUA.

Além da nova parceria — apenas comercial, já que não há planos de voltarem a tocar juntos —, ficou estabelecido que Cook e Clifford encerrarão o uso do nome Creedence Clearwater Revisited. Depois de mais cinquenta anos, após a dissolução, a música do Creedence continua sendo parte fundamental da história do rock norte-americano. Suas canções seguem tocando nas rádios, influenciando novas gerações e mantendo viva a essência da banda. Considerada uma das maiores da história, o Creedence foi um fenômeno acústico, vigoroso e espetacular. E quem é fã de verdade nunca perde a esperança de ver seus ídolos juntos novamente. Talvez seja só um sonho — ou uma ilusão — alimentada pela eterna fogueira das vaidades.





