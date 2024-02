Foi um golpe frustrado. Baderna não tem minuta

A- A+

Os fatos e as datas históricas estão significadamente adstritos e ligados a uma cronologia irrefutavelmente registrada. Conhecido o resultado das eleições do dia 30 de outubro de 2022 e feita a proclamação pública e solene da vitória do candidato Luís Inácio Lula da Silva, os acampamentos contestatórios e subversivos se proliferaram em frente aos quartéis em todo País, sem que acontecesse repulsa aos extremos apelos à quebra da ordem social e democrática.



No dia 24 de dezembro de 2022, nas cercanias do aeroporto de Brasília, o próprio terrorista George Washington Sousa confessa que “colocou uma bomba e que pretendia a decretação do Estado de Sítio”. Finalmente no dia 8 de janeiro de 2023 um grande número de pessoas, reunidas em multidão e arregimentadas em diversos lugares do País em processo de cooptação, invadiu as sedes dos três poderes localizadas em Brasília, capital da República, causando imensos danos ao patrimônio material e imaterial do Brasil, e a imagem internacional da própria Nação. Resultado: 1927 presos, 1.406 denunciados ao Supremo Tribunal Federal.



Terminadas as audiências de custódia, o rito processual prossegue.



A extrema-direita, diga-se a, bem da verdade, trabalha harmoniosamente. No dia 6 de janeiro de 2021 o Capitólio, símbolo do Poder e da democracia americana, foi invadido por uma horda insana e estipendiada, com o desígnio de implantar um golpe de Estado. Procedimento considerado pelo FBI, órgão de informação e investigação, ato terrorista, concluindo que comitês do Partido Republicano e a companhia de Donald Trump pagaram mais de 12,6 milhões de dólares para pessoas e empresas que organizaram o ataque à consolidada democracia americana.



Farsa e tragédia. Aqui e lá.



O que aconteceu no Brasil era previsível. O presidente eleito nas eleições de 30 de outubro de 2018 tinha como vice um general reformado que já falava em “autogolpe”; como ministro da economia um titular que falava de uma imprensa “só para bagunçar”, e mais alguns ministros que, pela desqualificação, fariam fracassar qualquer governo: Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, Ricardo Sales e Damares Alves.

Um governo pleno de contradição teria que ruir por conta própria. Foi o que aconteceu, com desnecessária e ultrajante exposição aos valores que devem informar às Forças Armadas, compostas na sua grande maioria, por dignos e honrados militares.



A repulsa que sequenciou a exibição dos atos gravíssimos com acusações e ofensas desmerecidas ao pundonor militar gravitam no âmbito do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), que, em várias disposições prevê, inclusive no artigo 14 do Decreto nº 4.346 de 26 de agosto de 2002, o seguinte: “Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensivo à ética, aos deveres e às obrigações militares mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que fere a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe”.



É até compreensível que as forças contrárias ao Estado Democrático de Direito se insurjam contra a postura da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia, e façam reservas a eficiência da Polícia Federal, posto que sem tais instituições não seria possível conter os impulsos golpistas.

As provas foram colhidas livremente, inclusive com a colaboração dos artífices dos crimes de lesa-pátria. Sem tortura, sem desaparecimentos ou prisões desnecessárias, observando-se o devido processo legal. Espera-se condenações exemplares. Desta vez, sem anistia.



Machado de Assis no extraordinário Conto A CARTOMANTE, vaticinou: O presente que se ignora vale o futuro.



Ao Brasil jamais faltarão pessoas que se irmanem na tribuna da palavra, seja ela escrita ou falada, como varões da República, como pensava o grande nacionalista Barbosa Lima Sobrinho.



*Procurador de Justiça do MPPE. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do MPPE. Ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO O fim do PERC/PE e a tendência nacional em transações tributárias