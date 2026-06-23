For all, Forró, Forrobodó 

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Tem São João pra todo gosto, do convite inglês “For all” (para todos), ao ancestral “Forrobodó” de matriz africana, da alegre confusão nordestina, arrasta-pé pra todo mundo, trégua divina às tristezas e problemas da vida, que ninguém é de ferro.

Do clássico “Asa branca”, hino do Nordeste de autoria do conterrâneo e genial Luiz Gonzaga, “Seu Lua” para os de casa, “sonhando que estava em Moscou tocando pagode russo na boite Kossacou, parecendo até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai, eh, eh, eh!” ninguém “bodô” no “Forrobodó” de Caruaru, Gravatá e da paraibana Campina Grande.

O melhor do Forró da COPA parece que teve final feliz, da anunciada reabertura do estreito de Ormuz, o gol de Vini Jr. com sabor de salvador da Pátria, e a condenação unânime do cavaleiro do “Dark alazão”, lembrando de passagem a letra de “cavalo de pau” do conterrâneo Alceu Valença, “cavalo doido, por onde trafegas? Depois que eu vim parar na capital, me derrubaste como quem me nega, cavalo doido, cavalo de pau”.

A todos que não conhecem o Brasil, por inteiro, multifacetado, plural, vários países num só, peço ajuda à São João pra defender com unhas e dentes o nosso pedaço nesse gigante adormecido que precisa acordar, não sobressaltado, mas saltando ao ritmo do forró pé de serra, louvando a iniciativa dos Coelhos, fazendo um forrobodó político em Petrolina, juntando todos sob a prestigiada presença da Governadora Raquel Lyra, lembrando sem ameaça de qualquer natureza o sábio alerta do nosso guerreiro Luiz Gonzaga caro aliado, privilégio nosso, daqueles fenômenos que não passam, ficam, sempre vivos na nossa lembrança, contido de corpo e alma na canção “Nordeste independente”, de onde destacamos uma parte.

Já que existe no sul esse conceito / Que o nordeste é ruim, seco e ingrato

Já que existe a separação de fato / É preciso torná-la de direito

Quando um dia qualquer isso for feito / Todos dois vão lucrar imensamente

Começando uma vida diferente / De que a gente até hoje tem vivido

Imagina o Brasil ser dividido / E o Nordeste ficar independente

Em Recife, o distrito industrial / O idioma ia ser nordestinense

A bandeira de renda Cearense /"Asa Branca" era o hino nacional

Se isso aí se tornar realidade / E alguém do Brasil nos visitar

Nesse nosso país vai encontrar / Confiança, respeito e amizade

Tem o pão repartido na metade / Temo prato na mesa, a cama quente

Brasileiro será irmão da gente / Vai pra lá que será bem recebido

Imagina o Brasil ser dividido / E o Nordeste ficar independente

Povo do meu Brasil / Políticos brasileiros

Não pensem que vocês nos enganam / Porque nosso povo não é besta

Sendo assim, sob as bênçãos de São João, aos de dentro e aos de fora, aos traidores da pátria, alto lá! Somos também cabras da peste, com faca nos dentes, para enfrentar qualquer ameaça, quadrilha só se for de São João.





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