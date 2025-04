A- A+

opinião Franqueado profissional: o novo patamar do empreendedorismo no franchising

O cenário do franchising brasileiro está passando por uma metamorfose significativa. O que antes era dominado por empreendedores individuais operando uma única unidade, hoje dá espaço a um novo perfil de investidor: o franqueado profissional.

Diferente do tradicional operador de uma única franquia, esse novo empreendedor é um estrategista, um gestor de múltiplas operações, que vê no franchising uma via para expansão acelerada, não apenas um meio de subsistência. Participar de programas de mentorias de gestão voltadas para o franchising, podem ajudar o empreendedor a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um franqueado profissional, onde não basta apenas gerenciar um negócio, mas é preciso construir um ecossistema de crescimento contínuo.

A distinção entre o franqueado tradicional e o profissional reside na mentalidade e abordagem de negócios. Enquanto o primeiro tende a focar na operação diária de uma única unidade, o segundo atua como um executivo de alto nível.

Ele estrutura equipes competentes, implementa processos estabelecidos pela franqueadora de forma eficiente, analisa indicadores-chave de desempenho e busca constantemente a otimização de resultados. Seu objetivo não é apenas manter o negócio funcionando, mas expandi-lo de forma sustentável e lucrativa.

Essa mudança de paradigma é benéfica também para as redes. Franqueados profissionais contribuem para a estabilidade e crescimento, reduzindo taxas de inadimplência e fortalecendo a presença da marca em novos mercados. Reconhecendo essa vantagem, muitas empresas estão desenvolvendo programas específicos para atrair e reter esses investidores, oferecendo suporte em gestão e condições favoráveis para a abertura de múltiplas unidades.

O futuro do franchising pertence àqueles que buscam profissionalização e crescimento estruturado. A adoção da postura de franqueado profissional não implica necessariamente na abertura imediata de várias unidades, mas na mudança de mentalidade e na preparação para escalar o negócio de forma eficiente. O sucesso no franchising não está apenas na escolha da marca certa, mas na capacidade de multiplicá-la com competência e visão estratégica.



