Fraturas nos corações auriverdes

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Os corações auriverdes estão fraturados. São fraturas expostas de múltiplas instâncias. Qual o remédio para sanar as dores deste coração cansado de guerras e de guerrilhas? Engessar o coração para corrigir a fratura? Aplicar um emplastro sabiá de antigamente? Anestesiar? Ou providenciar uma camisa de força para enquadrar os corações rebeldes? OoO Coração dialético e presidente do partido Cidadania, o ex-deputado Roberto Freire afirma que a democracia não pode viver em permanente fratura. Descartemos, portanto, o engessamento e a camisa de força nos músculos cardíacos, nos ventrículos e no miocárdio. Corações verde-amarelos nasceram para ser livres feito passarinhos, sem camisas de força e sem anestesias. OoO Os ventrículos esquerdos do cordão encarnado e os ventrículos direitos do cordão azul estão em pé de guerra. Tum-tum-tum! Os potes dos corações brasileiros estão cheios de mágoas, de raivas, de suor e de lágrimas. E também de radicalismos, intolerâncias e obscurantismos. Eles estão armados com armas, facas, estilingues, foices e martelos, canetas, venenos, unhas e dentes. OoO Em nome do ministério da verdade suprema, os guardiões da seita do cordão encarnado chamaram de golpistas os aliados de hoje que em 2016 participaram do Impichi daquele troço, autora de crimes de responsabilidade, que havia quebrado o Brazil e tinha a mania de estocar ventos. OoO O Doutor Chuchu, o mordomo Michel Temer, o próprio Bob Freire e milhões de brasileiros seriam golpistas antidemocráticos? O aiatolá vermelho associou-se à catilinária dos inquisidores. Bob Freire ficou irado. Disse que falar em golpe é estultice e que o vermelhão está governando com o apoio de vários líderes e partidos que apoiaram o Impichi. OoO A corrupção conspira contra a democracia brasileira. O coração, os braços, os cotovelos e as pernas estão fraturados pela corrupção endêmica e sistémica. Ocorrem surtos de corrupção em todos os cantos onde canta o carcará e onde cantava o sabiá. O meliante pé rapado rouba um celular para tomar uma cervejinha, para comprar crack, por ser desvalido, e também por instinto de perversidade e ruindade. O potentado dá um golpe na praça e rouba os cofres públicos porque confia na mega indústria da impunidade. Esta é uma indústria que opera a todo vapor, os vapores malignos da impunidade. Corrupção é coração partido. OoO Corações humanos são cavernas habitadas por feras e bestas-feras, anjos e cordeiros (sorte de quem tem um bom anjo da guarda de prontidão). Nem todos os Sapiens são dotados de coração e cérebro. Existem indivíduos dotados apenas de um bomba que cumpre funções hidráulicas, tum-tum-tum. São os anencéfalos e Robocopes, confeccionados com matérias orgânicas recicláveis. Desprovidos de inteligência e de sentimentos, esses bichos povoam os palácios e a Esplanada dos Ministérios em Brasília. Cordeiros de Deus, que tirais as maldades do mundo, tende piedade de nós brasileiros, ucranianos, venezuelanos, cubanos, gregos e troianos!

*periodista e escritor

[email protected]

