Futuro nasceu ontem

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“Cortaram Pernambuco, em prancha longa e estreita, no Brasil nordestino, de que era sabre e testa”.

João Cabral de Melo Neto, Escola das facas, José Olympio, 1980.



Em março de 1977, o governo de Pernambuco discutia a construção de um Centro de Convenções. O principal argumento era reforçar a vocação turística do estado. E fortalecer o setor terciário da economia.



Esses objetivos estavam no I Plano de Desenvolvimento de Pernambuco – PDE. Com base em diagnóstico contratado ao Programa Integrado de Mestrado em Economia – PIMES, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.



As dificuldades eram falta de recursos, microlocalização e prazo de conclusão da obra. O primeiro obstáculo foi superado por acordo entre as secretarias do Planejamento, que destinou as cotas do Fundo de Participação dos estados – FPE ao projeto; e a Secretaria da Fazenda, que complementou os recursos necessários.



O segundo obstáculo foi vencido com a compra de área de onze hectares, em Olinda. Escolhida para sediar o empreendimento por sua conexão com o turismo. E o terceiro obstáculo ficou por conta da competência de um grande gestor de obras públicas, o engenheiro Erasmo Almeida.



Em termos industriais, Pernambuco moderno nasceu com Cid Sampaio. Em termos sociais, o Pernambuco moderno nasceu com Miguel Arraes. E, em termos administrativos, Pernambuco moderno nasceu no governo Moura Cavalcanti.



Naquela época, 1977, foi decidida a desapropriação de 13 mil hectares de terras de duas usinas na Mata Sul. Que deram lugar ao início de construção das obras de infraestrutura do Complexo de Suape. Em 1975, o que era ideia, Anchieta Hélcias transformou em projeto. E, dois anos após, Moura Cavalcanti tornou realidade.



As obras foram as barragens de Bita e Utinga para fornecer água ao Complexo; acesso rodoviário; estação de energia elétrica de 69 KVA; projeto do ramal ferroviário; estudo batimétrico das águas da bacia portuária, contratado ao Geipot, do Ministério dos Transportes, e realizado no laboratório do Caju, no Rio de Janeiro.



Por conta de sugestões feitas por Gilberto Freyre e pelos economistas Clovis Cavalcanti e Renato Duarte, o governo estadual tomou medidas para proteger o meio-ambiente. Foi contratado o Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC, então dirigido por Aloísio Magalhães. E implantado o

Programa Ecológico-Cultural de Suape.



Uma das ações daí decorrentes, foi a criação do Parque Metropolitano Armando Holanda, no Cabo Santo Agostinho. A assinatura do decreto institucionalizando o parque foi feita em dezembro de 1979, na área elevada onde estão ruínas históricas. Numa tarde azul, reluzente ao sol que descaía por trás do morro. O ato reuniu o então governador Moura Cavalcanti, o sociólogo Gilberto Freyre e o designer Aloísio Magalhães. Em seus discursos, o estandarte de Pernambuco foi levantado. E brilhou na confluência da vontade pernambucana.



Hoje, estamos em 2026. E ontem é amanhã. O PIB do estado tem, na sua composição, dois terços no terciário moderno. Serviços, comércio, logística, tecnologia, cultura, cinema, música. Puxados pela delicadeza desenhada nas pranchetas do amor a Pernambuco.

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