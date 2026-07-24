GAC-PE e o impacto social que transforma vidas através da assistência a crianças e adolescentes

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Quando falamos sobre saúde, muitas vezes pensamos apenas no tratamento médico. No entanto, para milhares de famílias brasileiras, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, enfrentar uma doença grave vai muito além de consultas, exames e medicamentos. É nesse contexto que o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) se torna essencial.

Há quase três décadas, o GAC-PE atua oferecendo assistência integral a crianças e adolescentes em tratamento de câncer e outras doenças hematológicas, além de seus familiares. Ao longo da minha trajetória como gerente institucional da organização, tenho acompanhado histórias de superação que evidenciam uma verdade incontestável: o sucesso do tratamento não depende apenas dos recursos médicos disponíveis, mas também das condições sociais, emocionais e econômicas que cercam cada paciente.

Muitas famílias chegam à instituição enfrentando desafios que vão desde a insegurança alimentar até dificuldades para custear transporte, hospedagem e itens básicos necessários para a continuidade do tratamento. Em diversos casos, o responsável precisa abandonar temporariamente o trabalho para acompanhar a criança, comprometendo ainda mais a renda familiar. Sem apoio, essas circunstâncias podem levar ao abandono ou à interrupção do tratamento, aumentando riscos e reduzindo as chances de recuperação.

Nesse cenário, organizações da sociedade civil como o GAC-PE assumem um papel estratégico na garantia da proteção social e da dignidade humana. A oferta de acolhimento, alimentação, assistência social, apoio psicológico, transporte, atividades educativas e humanização do cuidado contribui diretamente para que crianças e adolescentes tenham condições de enfrentar o tratamento com mais segurança e qualidade de vida.

Entretanto, apesar da relevância do trabalho realizado pelo terceiro setor, as organizações sociais enfrentam desafios cada vez maiores para manter suas atividades. A captação de recursos tornou-se mais complexa, a concorrência por investimentos sociais aumentou e as exigências de transparência, governança e prestação de contas demandam estruturas administrativas cada vez mais profissionalizadas.

Hoje, não basta ter uma causa nobre. As organizações precisam demonstrar resultados, gerar impacto mensurável, investir em gestão eficiente e construir relações sólidas com doadores, empresas, órgãos públicos e sociedade. O terceiro setor brasileiro vive um momento de amadurecimento institucional, no qual a sustentabilidade financeira deve caminhar lado a lado com a excelência na execução dos projetos sociais.

Nesse contexto, fortalecer organizações como o GAC-PE não deve ser visto apenas como um ato de solidariedade, mas como um investimento social capaz de gerar transformações concretas. Cada doação, parceria ou iniciativa de apoio representa uma oportunidade para que uma criança continue seu tratamento, para que uma família encontre acolhimento em um momento de extrema fragilidade e para que a esperança permaneça viva.

A sociedade enfrenta inúmeros desafios sociais, mas também possui uma enorme capacidade de mobilização e transformação. Quando governo, iniciativa privada e sociedade civil atuam de forma complementar, os resultados são potencializados e alcançam quem mais precisa.

O trabalho do GAC-PE demonstra diariamente que o impacto social não se mede apenas em números, mas nas vidas transformadas, nos sonhos preservados e nas oportunidades criadas para crianças e adolescentes que lutam pela própria sobrevivência. Defender o fortalecimento do terceiro setor é, portanto, defender uma sociedade mais justa, humana e comprometida com o futuro de suas crianças.



Em tempos em que tantos desafios parecem intransponíveis, experiências como a do GAC-PE nos lembram que a solidariedade organizada continua sendo uma das mais poderosas ferramentas de transformação social.







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