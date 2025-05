Gafanhotos vermelhos devoram estatais   

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – A seita do cordão encarnado possui manadas e mais manadas de gafanhotos vermelhos treinados para missões especiais. São gafanhotos girantes tamanho GG, com barbas vermelhas e cabeças de vento. Os gafanhotos vieram das pragas do Egito e foram enviados por Zeus para castigar o Faraó que manteve o povo na escravidão.

Calma, ainda vai piorar bastante. Haverá mais um ano e meio de golpes antidemocráticos contra o patrimônio público. Depois eles dirão que a culpa é dos radicais da direita. Faz parte da natureza dos insetos políticos vermelhos.

OoO

Os Correios já encontraram a solução para os golpes bilionários. Haverá demissão em massa e redução de salários das formiguinhas. As que restarem pagarão a conta dos prejuízos.

Algumas migalhas estão sendo recuperadas. Cinco ou seis automóveis de luxo receberam voz de prisão. Quando se trata de golpes de Estado na casa dos 8 a 10 bilhões, prender esses carrinhos de brinquedo de ricos, é o equivalente a gorjetas.

OoO

Previdência e Correios são úberes desta imensa vaca leiteira chamada Pindorama. Vacas e bovinos em geral são animais maravilhosos que se sacrificam pela humanidade. Somente os hereges profanam a vaquinha Mococa.

OoO

Até agora os bandoleiros que aplicaram bilionários golpes de Estado contra a Previdência Social e contra os Correios não foram acusados de atentar contra as instituições democráticas. Os baderneiros que invadiram o Congresso Nacional não tinham poderes para abalar as instituições. Se a Previdência entrar em colapso por conta de sucessivos golpes, a sociedade brasileira ficará em ponto de desagregação e decadência moral.

OoO

Nos tempos de amor febril, os Correios somaram prejuízos de R$ 3,5 bilhões até 2016. Nesse tempo cuidaram também de falir o fundo Postalis.

Depois que o amor esmaeceu, quando Michel Temer era chamado de traíra golpista e o pobrezinho de Bolsonaro esculachado todos os dias, os Correios deram um cavalo de pau e emendaram cinco anos de lucros a partir de 2017 somando R$ 4 bilhões no período. Na volta do amor vermelho, no ano passado, o prejuízo escalou para R$ 3,81 bilhões. Estes são dados de realidade. Guenta, mundiça da seita vermelha!

OoO

As roubalheiras na Previdência e nos Correios atualmente são as mais expostas nas vitrines da mídia. Outros escândalos estão silentes, feito fogo no monturo, no reino milionário das estatais

Lá vai ela, ministra plenipotenciária ad-hoc, cuidadora do Véio do Pastoril Encarnado, interpelar o mandarim do Império Continental da China para pedir que mande um interventor implantar um modelo de censura na big tech Tic-Tok. Antes, ele havia desafiado o homem mais rico de Marte, o fogueteiro Elon Musk, para uma briga de foice.

Musk é o cara mais rico de Marte. Xi Jinping é o homem brabo entre 1 bilhão 400 milhões de chineses. O Véio do Pastoril encarnado é a alma mais honesta de Pindorama. A madame é uma Evita Peron mal-ajambrada. A musa maravilhosa Madonna vai cantar a cantiga: “Não chore por mim, Pindorama!”





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também