Galinha Pintadinha tá de menopausa e o Pastoril Encarnado também   

A Galinha Pintadinha é uma criação artística de animação infanto-juvenil dos produtores Juliano Prato e Marcos Luporine





MONTANHAS DA JAQUEIRA – Lá vem o carro do homem do ovo, acompanhado de um retreta e foguetório. “Direto do granjeiro. Economize comprando e compre economizando. É 20 reais a bandeja com 20 ovos”. A meninada faz festa. As donas de casa batem as panelas. O homem do ovo não dá pra quem quer. É preço de black friday.



O marqueteiro Sidronovsky criou o programa Minha Galinha Poedeira, Minha Vida, para vender ovos baratos e melhorar a imagem do Pastoril do Cordão Encarnado, que estava mais suja que poleiro de galinha de galinha de antigamente.



OoO



Dizei-nos, homem do carro do ovo, qual o segredo para o seu produto ser o best-seller da temporada? É o ovo direto da granja, respondeu. Isto já sabemos. Qual a misteriosa granja? É a Granja do Torto no Planalto Central em Brasília. Além de serem tratadas com amor e carinho, as galinhas poedeiras da Granja do Torto são atendidas por massagistas, fisioterapeutas, psicólogos e se alimentam de ração importada. Cada grupo de 10 poedeiras recebe a assistência técnica sexual de um galo garnizé.



OoO



A Galinha Pintadinha, que bota ovos todo dia, graúdos e de muita sustança, será principal estrela do programa. O presidente Donald Trump taxou os ovos de Galinha Poedeira Pintadinha em 30 % com medo da concorrência com os ovários das galinhas poedeiras americanas.



OoO



O Bompreço/Carrefour fechou várias lojas em Recife por causa da concorrência do homem do ovo. O homem do carro do ovo é o Silvio Santos do baú da felicidade ovípara. Vamos abrir as portas da felicidade do galinheiro.



OoO

Aconteceu de a Galinha Pintadinha, uma das mais queridas do rebanho, ficar dodói. Sentia febre e dor no ovário. O Galo Carijó tratou de procurar o parlamentar responsável. Mas, o bicho tinha viajado pras Europas e torrou toda a verba do orçamento secreto. Providenciaram um doutor particular.



OoO



A Pintadinha estava acamada. A Galinha Pintadinha foi levada para um hospital veterinário cinco estrelas numa ambulância do SAMU. O doutor disse que não atendia pelo SUS, só no particular. Doutor, será a gripe aviária? De jeito nenhum. O rebanho brasileiro está vacinado Atualmente respira com ajuda de ar condicionado split e as funções vitais estão preservadas.



OoO



O doutor mediu a pressão arterial do galináceo, pediu um monte de exames e fez o diagnóstico: a Galinha Pintadinha entrou em menopausa. O ovo dela gorou. Não poderá mais botar nenhum ovo por dia. A popularidade do governo despencou e o dólar foi às alturas. O Véio do Cordão Encarnado demitiu o marqueteiro.



OoO



A Galinha Pintadinha gemia ao sentir dor. “Ah esta vida social me cansa. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou apenas uma Zé Mané”. O Véio do Pastoril Encarnado disse que o culpado era Bolsonaro, porque sempre teve um preconceito animalesco”.









___

