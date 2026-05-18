Gângster oxida candidato da direita

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – A pré-candidatura presidencial daquele cara da direita está ferida de morte. Tornou-se insustentável. Se insistir em ser candidato será feito bovino a caminho do matadouro. Não vai resistir, certamente será renunciado. Não tem nenhuma moral para falar em CPI do ex-banco patrocinador do maior golpe financeiro da história de Pindorama.

Ele não pediu dinheiro privado para financiar um filme. Pediu dinheiro a um gângster, dinheiro roubado, para financiar o filme. E prometeu lealdade ao gângster. Adeus, bicho!

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O cara poderá ser candidato à moda da viúva Porcina, aquele que foi sem nunca ter sido candidato. Agora será sempre o ex. Haverá nihil condições para ele registrar candidatura partidária a partir de julho. Vencer nas urnas o guru da seita vermelha, líder das esquerdas? Zero grau Fahrenheit de chance. A menos que esteja de olho apenas nas verbas milionárias do fundo partidário.

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O futuro ex-pré-candidato da direita é um sem noção. Ao manter relações espúrias com um bandoleiro, a quem pediu dinheiro sujo e chamou carinhosamente de “mermão”, imaginou o quê, que o caso seria abafado ou ignorado? Inacreditável é imaginar de onde vem tanto dinheiro. O indivíduo lida com milhões como se fossem tostões. O senador que recebia mesada de 500 mil tem a desfaçatez de propor, impunemente, o aumento do limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. Estarrecedor também é saber que existe um batalhão de sicários em defesa do meliante.

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As patotas dos vermelhos estão comemorando. Daqui da minha choupana eu ouço o foguetório na rampa do Planalto, na Alvorada, na granja do Torto, nos pagodes do cordão encarnado.

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O ovo da direita gorou, tornou-se radioativo. A questão agora é saber se o candidato sucedâneo terá impulso para romper a força de gravidade da bipolarização, feito a cápsula Orion da missão Artemis. O ponto positivo é dar a vez para ser substituído por Ronaldo Caiado, representante do agro. O touro é valente. Ou ao mineiro Zema. A bola de fogo está no ar. Além de implodir o próprio projeto, ele bagunçou o sistema partidário em seu entorno. O risco é que a substituição seja feita apenas para cumprir tabela e entregar a eleição de mão beijada para as esquerdas.

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O guru da seita vermelha, hoje bem velhinho com 199 anos de idade, recebeu de presente de aniversário este gol contra cometido pela direita, ao aprovar a queda da taxa chinesa das blusinhas e depois do beija-mão com o aiatolá Donald Tramp.

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O gângster e seus agregados representam as elites nefastas alimentadas por um sistema corrupto. Do outro lado existem as elites do bem, empreendedoras, honestas, que honram as atividades que exercem. As elites pecaminosas contaminam o coração do Brazil e deveriam ser esconjuradas. O PIB subterrâneo da corrupção é fator de atraso social. A indústria da impunidade funciona a todo vapor, vapores malignos. Não por acaso o Brazil é um País subdesenvolvido.





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